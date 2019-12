-"Van'a gönül köprüleri kuruldu" TRABZON (A.A) - 13.11.2011 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Van'daki depremlerde Türkiye'nin birlikteliğini gösterdiğini ve ülkenin 7 bölgesinden Van'a gönül köprüleri kurulduğunu belirterek, ''Bu millet mazluma ve garibe nasıl sahip çıkacağının nezaketini ve zarafetini gösterdi'' dedi. Bakan Bayraktar, 19 Mayıs Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Trabzon Gençlik Kolları Başkanlığının 3. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türk milletinin devlet anlayışının en temel şiarının Şeyh Edebali'nin dediği gibi, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturu olduğunu belirterek, ''Ecdadımıza ve milletimize layık olmak için iman ve inançla çok çalışmalı, her alanda iyi şeyler üretmeli ve dünyada söz sahibi olmalıyız'' diye konuştu. Bu konuda herkese büyük görevler düştüğünü söyleyen Bayraktar, ''Milletimiz odağında kardeşlik olan büyük bir milletin mirasçısı ve taşıyıcısıdır. Müstesna bir coğrafyada genç ve dinamik nüfusuyla bu milletin sahip olduğu muazzam enerjisini iç çekişmelere değil, cumhuriyetimizin 100. yılında 2023 vizyonu ile çerçevesi çizilen yeni hedeflere yönlendirmek olmalıdır'' ifadelerini kullandı. Anadolu'nun yaklaşık olarak 950 yıldır Türk yurdu ve vatan toprağı olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar, şunları söyledi: ''Üzerinde yaşadığımız coğrafyadır. Sultan Alparslan'ın 1071 yılında diktiği fidan 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti olarak güçlü bir devlet haline geldi. Bu coğrafyada yaşamak ve ayakta durmak, sadece güçlü olanların ödeyebileceği bil bedeldi. Bugün devletimiz ve milletimiz çok şükür o gücü ve iradeyi gösterebilecek kudreti taşımaktadır. Ancak şu da bilinmelidir ki 2000 yılı sonunda iktidarı devraldığımızda memleket yangın yeriydi. AK Parti kadrolarının 9 yıldaki büyük gayreti, heyecanı ve çalışkanlığı, ülkemizi dünyada sözü geçen ülkeler arasına sokmuştur.'' Bayraktar, Van'da meydana gelen 7,2 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerin başta Van'da, Erciş'te ve köylerinde büyük zarara yol açtığını, 630 civarında kişinin hayatını kaybettiğini, 2 binden fazla insanın yaralandığını anımsatarak, şöyle devam etti: ''Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Depremin olduğu ilk günden beri çalışma arkadaşlarımızla birlikte başta Türkiye Cumhuriyeti lideri Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, depremin ilk saatlerinde orada olduk. Yaklaşık 15, 20 gündür bakan arkadaşlarla beraber orada çalışıyoruz ve çalışmaya devam ediyoruz. Devlet ve millet olarak, büyük Türkiye'nin birlikteliğini Van'da gösterdik. Ülkemizin 7 bölgesinden, 80 vilayetinden Van'a gönül köprüleri kuruldu. Kamu, sivil, özel sektör ve vatandaşlar tarafından Van'a yardım aktı. Bu millet mazluma ve garibe nasıl sahip çıkacağının nezaketini ve zarafetini gösterdi. Zaten tarihe de Türk milleti altın harflerle ismini yazdırmıştır.'' -''Gençlik milletlerin sahip olduğu en büyük malzemedir''- Gençlerin bugünün ve yarınların güvencesi olduğunu vurgulayan Bakan Bayraktar, ''Gençlik milletlerin sahip olduğu en büyük malzemedir. Bugün ülke nüfusumuzun yüzde 52'si 30 yaş altında, yüzde 34'ü ise 20 yaş altındadır. Mevcut bu durum şüphesiz ki gelişmiş ülkelerin gıpta ile baktığı ve elde edebilmek için bir çok şeyini feda edebileceği bir husustur. Gençlerimizin hem aile içinde hem yaşadıkları çevrede hem okullarda iyi yetişmeleri, bilinçli birey olmaları, kültür ve spor ile hem iç hem, dış varlıklarını zenginleştirmek için AK Parti olarak pek çok işler yaptık'' diye konuştu. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin dinamik gücünü temsil eden gençliği, ülkenin kalkınması ve gelişmesi hususunda önemli bir kaynak olarak gördüklerini ifade etti. Bayraktar, şunları kaydetti: ''Partimiz, 2003 yılından itibaren gençliğimizin siyasi, sosyal, kültürel hayatın içinde kendilerini ifade edebilme imkanlarını sağlamak için bir çok gençlik projesini hayata geçirmiştir. Hedefimiz iyi eğitimli, kültürlü, öz güvenli ve sorumluluk sahibi gençlerimizi cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'de toplumun merkezine yerleştirmektir. Nitelikli, girişimci öz güveni yüksek ve milli değerlerine sahip çıkan bir gençlik, ülkemizi hak ettiği yere taşıyacak temel varlığımızdır. Tarihinden ve manevi değerlerinden aldığı öz güvenle dünyaya bakan gençlerimiz, en dinamik gücümüzdür.'' Gençlerin Türkiye'yi çok iyi tanımaları gerektiğini de söyleyen Bayraktar, ''İnşallah 2023 yılında Türkiye dünyanın 10 büyük ülkesi arasına girecek. Toplam milli hasılamız 2 trilyon doları aşacak, kişi başına gelirimiz 25 bin doları aşacak, ihracatımız da 5,5 milyar doları aşacak. Bunu sizler yapacaksınız'' dedi. -Akyazı projesi- Trabzon'da son 9 yılda AK Parti iktidarında eğitimden sağlığa, ulaşımdan spora kadar pek çok alanda çok sayıda projenin hayata geçirildiğini vurgulayan Bakan Bayraktar, şöyle devam etti: ''Akyazı'da dolgu devam ediyor. İnşallah orayı da Trabzonumuzun gelişmesi için sadece spor kompleksi olarak değil, sadece Trabzonsporumuzu her yıl şampiyonluğa aday yapmak ya da her yıl şampiyon yapmak için değil, Trabzon'u Akçaabat'la bütünleştirmek, Trabzon'u gerçekten marka şehir yapmak için, Trabzon'un Akçaabat'la birlikte çok daha güzel fotoğraf vermesi için Akyazı'yı çok müthiş şekilde tamamlayacağız. Mahkemeye verdiler bizi, engellediler. Kış aylarında zor şartlarda çalışıyoruz, ama ne yapalım canları sağ olsun, biz yolumuza devam edeceğiz. Maliyet biraz arttı, Trabzonumuza yapılacak olan yatırım biraz gecikti, ama canları sağ olsun biz yolumuza devam edeceğiz, burayı bitireceğiz. Orada Trabzon ormanı olacak, fuar alanları olacak, spor tesisleri olacak. Ayrıca Trabzonumuzun marka değerini burası artıracak.'' Bakan Bayraktar, Trabzon'u sanayi, tarım ve eğitim dalında, ticaret alanında merkez yapmak için Trabzon'dan Kafkaslar'a, Orta Asya'ya kadar da demiryolunu yapacaklarını da belirtti. Konuşmaların ardından AK Parti Trabzon İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Karaoğlu, Bakan Bayraktar ve AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İsmail Karaosmanoğlu'na çeşitli hediyeler sundu. Mevcut İl Gençlik Kolları Başkanı Karaoğlu'nun tek aday olduğu kongreye ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Muhammet Balta, AK Parti Trabzon milletvekilleri Faruk Nafız Özak, Aydın Bıyıklıoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Adnan Günnar, çok sayıda davetli, parti yöneticileri ve üyeler katıldı.