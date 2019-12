-"Van Depremi Yardım Kampanyası" ANKARA (A.A) - 26.10.2011 - Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Ankaralıları Başbakanlık tarafından başlatılan ''Van Depremi Yardım Kampanyası''na katılmaya çağırdı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Yüksel, yayımladığı genelgede, Van ili ve çevresinde meydana gelen deprem yaralarının bir an önce sarılması amacıyla ulusal koordinasyon içerisinde Başbakanlık tarafından ''Van Depremi Yardım Kampanyası'' başlatıldığını belirtti. Deprem bölgesine yardımların ulaştırılmasında Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görevlendirildiğini ifade eden Yüksel, depremde zarar gören vatandaşların yaralarının bir an önce sarılması amacıyla Ankara ilinde yardım yapmak isteyen kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların yardımlarının belirtilen hesaplara yapabilmeleri için her türlü kolaylığın sağlanmasını istedi. Yardım kampanyasının Ankara ilinde de etkin ve süratli yürütülmesi gerektiğine işaret eden Yüksel, genelgede şunları kaydetti: ''Üzüntüleri ve acıları paylaşacağız ve de Vanlı kardeşlerimizin gözyaşlarını sileceğiz. Ankaralıların, gelenekleri olan gönül seferberliğini şimdi süratle yardım seferberliğine dönüştürmesini istiyoruz. Ocaklara ateş düştü ve milletçe yüreklerimiz dağlandı. Üzüntülerimizi ve acılarımızı ortak yapmanın, yaralarımızı elbirliği ile sarmanın tam zamanıdır. Haydi Ankaralılar, Vanlı kardeşlerimize hep birlikte yardıma koşalım'' Genelgede, yardım kampanyasında ulusal koordinasyonun, bu alandaki faaliyetleri yasal olarak yürütmekle görevli Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yerine getirileceğine işaret edildi. Van Depremi Yardım Kampanyası'nın hesap numaraları şöyle: */ -T.C. Ziraat Bankası Aşağı Ayrancı Şubesi TL hesabı: TR600001000820555555555031 ABD doları hesabı: TR330001000820555555555032 Avro hesabı: TR060001000820555555555033 -T. Vakıflar Bankası A.O. Finansmarket Şubesi TL hesabı: TR620001500158007299317599 ABD doları hesabı: TR430001500158048013094088 Avro hesabı: TR320001500158048013094092 -T. Halk Bankası Bakanlıklar Şubesi TL hesabı: TR190001200940800005000015 ABD doları hesabı: TR210001200940800058000100 Avro hesabı: TR910001200940800058000101 /*