"Vaatlerin yerine gelmesini ve güvenli yatırım ortamının oluşmasını bekliyoruz"

Umida Achilova / İstanbul, 25 Haziran (DHA) - Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan gayrimenkul sektör temsilcileri, \"vaatlerin yerine gelmesini ve güvenli yatırım ortamının oluşmasını\" beklediklerini söylediler:

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt;

- milletin hükümete olan güven tazelendiğini belirterek, zaman içinde vaatlerin yerine getirilmesi ve yoğun bir çalışma temposuyla birlikte, piyasaların hareketleneceği, sistemin önünü tıkayan unsurların ortadan kalkacağını söyledi.

Ortadoğu Grup İcra Kurulu Başkanı Mehmet Gür;

- devam eden projelerin tamamlanması ve yenilerin aksamadan devam etmesi açısından istikrar büyük önem oluşturduğunu vurguladı.

Cihan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Yavuz Pala;

- inşaat sektörünün GSYH içindeki payının yüzde 15 civarında olduğu düşünüldüğünde sektörün ne kadar önemli biri yere sahip olduğu daha iyi anlaşıldığına dikkat çekerek, Türkiye\'nin hedeflere daha sağlam ve emin adımlarla yaklaştığını belirtti.

Bahaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdüssamet Bahadır;

- inşaat firmalarının yaşamış oldukları finansal sıkıntı sebebiyle yeni projelere girme konusunda beklemede kaldıklarını, bu sorunların zaman içinde ortadan kalkarak yeni yatırımları beraberinde getireceğini umduğunu belirtti.

216 Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Bilent Dündar;

- durgunluk dönemi istikrarın sağlanmasıyla ortadan kalkacağını, yeni yatırımlarla birlikte inşaat sektörü de her zamanki gibi ekonominin lokomotifi olmaya devam edeceğini vurguladı.