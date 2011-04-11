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Yaşam

"UYKUSUZ BALIKLAR" ANKARA (A.A)

11 Nisan 2011 16:39

-"UYKUSUZ BALIKLAR" ANKARA (A.A) - 11.04.2011 - Derinde yaşayan bazı balıkların, su yüzeyine yakın yaşayan türdeşlerinden daha az uyuduğu belirlendi. ''Derinlerdeki hayatın'' körlüğe, pigmantasyon kaybına ya da metabolizmada değişiklikleri yol açtığı biliyordu, New York Üniversitesi'nden bilimadamları ise bu listeye uykusuzluğu da ekledi. Kör mağara balıklarının (Astyanax mexicanus) farklı türlerinin uyku süresini araştıran bilimadamları, mağara ve kovuklarda yaşayanların su yüzeyine yakın yaşayanlardan daha az uyuduğunu gördü. Derinde yaşayan balıkların 24 saatte 110-250 dakika, yüzeye yakın yaşayanların ise 800 dakika uyuduğunu belirleyen bilimadamları, bu durumda genlerin rol oynayıp oynamadığını araştırdı.  ''Current Biology'' dergisinde yayımlanan araştırmada, derinde yaşayanlarla yüzeye yakın yaşayanları çiftleştiren bilimadamları, melez balıkların derinde yaşayanların uyku durumunu edindiğini, dolayısıyla bu balıkların ''daha az uykuyu kodlayan geni ya da gen mutasyonunu taşıdığını'' belirtti. Araştırmaya imza atanlardan Richard L. Borowsky, derinde yaşayan bu balıkların uykusuzluğunun, uyku sorunu yaşayan insanlarınkine benzediğini vurgulayarak, bir sonraki adımın bu duruma hangi genlerin yol açtığını bulmak olduğunu ifade etti. Fransız ''Le Nouvel Observateur'' dergisinin internet sitesinde de yayımlanan araştırma, uyku hakkındaki sır perdesinin biraz daha aralanmasını sağlayabilir.

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