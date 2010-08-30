T24 LogoT24 Logo
Politika

"UYGUN YERLERDE YENİ EVLER YAPILACAK" RİZE (A.A)

30 Ağustos 2010 20:22

-"UYGUN YERLERDE YENİ EVLER YAPILACAK" RİZE (A.A) - 30.08.2010 -Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de selden etkilenen bölgelerde havadan incelemelerde bulundu, sorunları dinledi ve yıkılan evlerin yerine uygun yerlerde yeni evlerin yapılacağını bildirdi.  Öğlen saatlerinde memleketi Rize'ye giden Erdoğan, helikopter ile selden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunduktan sonra Gündoğdu ilçesine hareket etti. Başbakan Erdoğan, çizme giyerek kravatını ve ceketini çıkardı, sele maruz kalan bölgelerde incelemelerde bulundu. Vatandaşların sel anını anlattıkları Başbakan Erdoğan, sorunları dinledi. Selden etkilenen Gündoğdu'da bir kadının ''sahil yolu nedeniyle suyun geriye geldiğini'' ifade ederek ''bu nedenle sorunların yaşandığını'' belirtmesi üzerine Başbakan Erdoğan, ''Yapmazsan 'niye yapmıyorsunuz?' denir. Yukardan gelen ağaçlar akışı etkiliyor'' dedi.  Yetkililerden de bilgi alan Başbakan Erdoğan, 31 evin tamamen yıkıldığını, yıkılan bu evlerin yerine yenilerinin yapılacağını ifade etti. Helikopterle havadan sel bölgesini incelediğini belirten Erdoğan, ''Allah korumuş'' dedi. Başbakan Erdoğan, vatandaşlarla sohbetinde ağaçların kesildiğini, yerine çay dikilmesi dolayısıyla da sellerin meydana geldiğini kaydetti. Başbakan Erdoğan, yıkılan evlerin yerine uygun yerlerde yeni evler yapacaklarını söyledi. Yaşlı kadınlar Erdoğan'a ''Allah razı olsun. Allah seni başımızdan eksik etmesin'' dediler.  Başbakan Erdoğan'a incelemeleri sırasında Devlet Bakanı Hayati Yazıcı ile Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu eşlik etti. Altyapı çalışmalarını da inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Erdoğan'ın yanına yaklaşan bir kadın, hasarı göstermek istediğini belirterek, Başbakan ve beraberindekileri evine davet etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24