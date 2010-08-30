-"UYGUN YERLERDE YENİ EVLER YAPILACAK" RİZE (A.A) - 30.08.2010 -Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de selden etkilenen bölgelerde havadan incelemelerde bulundu, sorunları dinledi ve yıkılan evlerin yerine uygun yerlerde yeni evlerin yapılacağını bildirdi. Öğlen saatlerinde memleketi Rize'ye giden Erdoğan, helikopter ile selden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunduktan sonra Gündoğdu ilçesine hareket etti. Başbakan Erdoğan, çizme giyerek kravatını ve ceketini çıkardı, sele maruz kalan bölgelerde incelemelerde bulundu. Vatandaşların sel anını anlattıkları Başbakan Erdoğan, sorunları dinledi. Selden etkilenen Gündoğdu'da bir kadının ''sahil yolu nedeniyle suyun geriye geldiğini'' ifade ederek ''bu nedenle sorunların yaşandığını'' belirtmesi üzerine Başbakan Erdoğan, ''Yapmazsan 'niye yapmıyorsunuz?' denir. Yukardan gelen ağaçlar akışı etkiliyor'' dedi. Yetkililerden de bilgi alan Başbakan Erdoğan, 31 evin tamamen yıkıldığını, yıkılan bu evlerin yerine yenilerinin yapılacağını ifade etti. Helikopterle havadan sel bölgesini incelediğini belirten Erdoğan, ''Allah korumuş'' dedi. Başbakan Erdoğan, vatandaşlarla sohbetinde ağaçların kesildiğini, yerine çay dikilmesi dolayısıyla da sellerin meydana geldiğini kaydetti. Başbakan Erdoğan, yıkılan evlerin yerine uygun yerlerde yeni evler yapacaklarını söyledi. Yaşlı kadınlar Erdoğan'a ''Allah razı olsun. Allah seni başımızdan eksik etmesin'' dediler. Başbakan Erdoğan'a incelemeleri sırasında Devlet Bakanı Hayati Yazıcı ile Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu eşlik etti. Altyapı çalışmalarını da inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Erdoğan'ın yanına yaklaşan bir kadın, hasarı göstermek istediğini belirterek, Başbakan ve beraberindekileri evine davet etti.