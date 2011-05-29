-"ÜYELERİMİZDEN MHP'YE KATILAN OLMADI" ANKARA (A.A) - 29.05.2011 - AK Parti Mamak İlçe Başkanı Davut Erdem, ''Teşkilatımızdan istifa eden tek kişi dahi yoktur'' dedi. Davut Erdem, AK Parti Mamak İlçe Teşkilatından 38 kişinin istifa edip MHP'ye geçtiği yolundaki haberler üzerine yazılı açıklama yaptı. Erdem, açıklamasında şunları kaydetti: ''AK Parti Mamak İlçe Teşkilatından 38 kişinin istifa ederek MHP'ye geçtiği yönündeki haber, tamamen yanlış bilgilendirmeden ibaret olup, ilçe teşkilatından istifa eden tek kişi dahi yoktur. Söz konusu haber içeriği tamamen asılsızdır.''