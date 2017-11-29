"Uyanış" filminin yönetmenin 22,5 yıl hapsi istendi

Serpil KIRKESER /İSTANBUL, (DHA) \"Uyanış\" filminin yönetmeni Ali Avcı\'nın, “ Silahlı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) Yöneticisi Olma\" suçundan 22,5 yıla kadar hapsi istendi. İddianame kabul edilirse şüpheli Avcı önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan 22 sayfalık iddianamede Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)anlatılarak, örgütün 15 Temmuz 2016\'da darbe kalkışmasını hayata geçirdiği anlatıldı. İddianamede, \"12 Temmuz 2017 tarihi itibariyle, bazı internet sitelerinde \'15 TEMMUZ- UYANIŞ\' isimli bir filmin fragmanının yayınlandığı, fragmanın incelenmesinde ülkemizde 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan ve terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen darbe girişimi sahnelerinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın hayatından kesitlerin yer aldığı, ayrıca görsel sahnelerde Cumhurbaşkanının kafasına silah dayanmış şekilde ve ailesinin öldürüldüğü sahnelerin olduğu görülmüştür. Fragmanda filmin yönetmenliğini şüpheli Ali Avcı\'nın üstlendiğinin belirlenmiştir\" denildi.

“ÖRGÜT DİZİ VE FİLM SEKTÖRÜNÜ DE KULLANDI\"

İddianamede, “Örgütün her türlü aracı kullandığı gibi dizi ve film sektörünü de kullanması, yapımcı Ali Avcı\'nın terör örgütüyle irtibatı, fragmandaki görüntü içerikleri ve sosyal medyada çıkan haberler dikkate alındığında filmde örgüt amacı doğrultusunda ters algı yapıldığı yönünde şüphe oluşması üzerine resen soruşturmaya başlatılmıştır\" ifadelerine yer verildi.



“ŞÜPHELİ ÖRGÜTÜN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ İLE İRTİBATLI\"

Şüphelinin, başta terör örgütünün medya yapılanmasının üst düzey yöneticilerinden olan Hidayet Karaca ve Mustafa Yeşil olmak üzere birçok örgüt mensubuyla irtibatlı olduğu ifade edilen iddianamede, “Şüphelinin terör örgütünün temel politikasına göre basın yayın üzerinden toplumsal algı idaresi alanında sorumluluk üstlenen ve faaliyetlerde bulunan yöneticileriden olduğu, yakalama tarihine kadar faaliyetlerine aktif olarak devam ettiği anlaşılmıştır\" denildi. İddianamede, şüpheli Avcı\'nın “Silahlı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) Yöneticisi Olma\" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame kabul edilirse şüpheli Avcı, önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkacak.

