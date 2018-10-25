"Uyanık" girişimciler İYH'nin olası "alan adları"nı topladı

Gökhan Artan / İstanbul, 25 Ekim (DHA) - \"Uyanık\" girişimciler, resmi açılışı 29 Ekim’de yapılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’nın sosyal medyada paylaşılan \"isim tahminleri\" ile ilgili alan adlarını (domain) topladı.

Birçok \"uyanık\" girişimcinin, ünlü kişi ve markaların adına domain hesapları, sahiplerinden önce alarak, bu yöntemle hatırı sayılır gelir elde ettikleri tahmin ediliyor. Domain adlarının gerçek sahipleriyle, \"uyanık\" girişimci arasında, domain sahipliği konusunda davalar devam ediyor.

Söz konusu \"uyanık\" girişimcilerin hedefindeki yeni yer ise İstanbul Yeni Havalimanı oldu. Resmi açılışı 29 Ekim’de yapılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılışına günler kala, dev merkezin adının ne olacağı merak edilirken, \"uyanık\" girişimciler sosyal medyada paylaşılan isim tahminlerine dayalı alan adlarını toplamaya başladı.

Domain sorgulama portallarındaki verilere göre, özellikle bu yıl İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili isim tahminleri konusunda domain satışlarında patlama yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi açılışta havalimanın ismini açıklaması bekleniyor.

Sosyal medya forumlarında ise yeni havalimanına verilecek isim tahminleri de yapılmaya devam ediliyor. O isimlerden bazıları ise şöyle:

\"İstanbul Büyük Havalimanı, Hezarfen Ahmet Çelebi, Abdülhamit Han, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fatih Sultan Mehmet, İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı.\"