-"ÜSTÜN YETENEKLİLERİN EĞİTİMİ" ANKARA (A.A) - 22.09.2010 - Türkiye'deki üstün yeteneklilere verilen eğitim, düzenlenecek bir sempozyumda masaya yatıracak. Alınan bilgiye göre, MEB Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün koordinasyonunca, Türk Eğitim Vakfı ve Koç Üniversitesince İstanbul'da yarın ve Cuma günü ''1. Uluslararası Üstün Yetenekli Bireylerin Eğitimi'' konulu sempozyum düzenlenecek. Sempozyumda, Üstün Yetenekli Bireylerin Tanılanması, ''Üstün Yetenekli Bireylerin Eğitim Modelleri'', ''İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik'' konuları ele alınacak. Sempozyuma ABD, Almanya, Fransa, Güney Kore ve İngiltere'den yabancı uzmanlar da katılacak. AA muhabirine açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, böyle bir sempozyumun Türkiye'de ilk kez düzenlendiği belirtti. Üstün yetenekli bireylerin tarih boyunca toplumlara önderlik ettiğini, buluşlara imza attığını, her alanda önemli eserler verdiği ifade eden Çubukçu, bilginin ve yaratıcılığın en büyük değer olduğu günümüzde üstün yeteneklilerin eğitiminin öneminin arttığını vurguladı. Bakan Çubukçu, ''Mustafa Kemal Atatürk, Mimar Sinan, Cahid Arf, Gazi Yaşargil ve ismini saymakla bitiremeyeceğimiz dahi ve yetenekli insanlar bu toprakların evladıdır. Üstün yeteneklilerin eğitimi konusunda çok önceden çıkılmış bir yolda yarım kalan adımları tamamlamak ve daha ileri noktalara taşımak en büyük arzumuz'' diye konuştu. Üstün yetenekli bireylerin eğitildiği bilim ve sanat merkezlerinin sayısının 54 ilde 59'a ulaştığını belirten Nimet Çubukçu, yaklaşık 8 bin üstün zekalı ve yetenekli bireye destek eğitimi verildiğini bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, ''Yapmamız gereken yetenekli çocuklarımız, gençlerimiz ve yetişkinlerimiz için ulusal politika oluşturmak ve keşfedilmeyi bekleyen her değeri bulup ülkemize ve insanlığa kazandırmaktır'' dedi. Türkiye'de, 0-4 yaş grubunda 6 milyon 155 bin 321 kişiden 123 bin 106, 5-9 yaş grubunda 6 milyon 201 bin 647 kişiden 124 bin 32, 10-14 yaş grubunda 6 milyon 502 bin 366 kişiden 130 bin 47, 15-19 yaş grubunda 6 milyon 234 bin 620 kişiden 124 bin 692 ve 20-24 yaş grubunda ise 6 milyon 280 bin 117 kişiden 125 bin 602 olmak üzere toplam 627 bin 481 üstün yetenekli bulunuyor. Bu arada, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun 19. toplantısında Türkiye'de üstün yetenekli bireylerin eğitimin iyileştirmek üzere MEB koordinasyonunda ve YÖK, DPT ve TÜBİTAK desteği ile ''Üstün Yetenekli Bireyler Strateji ve Uygulama Planı 2009-2013''ün hazırlanması kararı alınmıştı.