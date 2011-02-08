-"USS ENTERPRISE" MARMARİS'TE MARMARİS (A.A) - 08.02.2011 - Dünyanın en büyük savaş gemilerinden,ABD Donanmasına bağlı ''USS Enterprise'' isimli nükleer uçak gemisi Marmaris'e geldi. Sabah erken saatlerde Marmaris Körfezi'ne giriş yapan dev gemi, vatandaşların meraklı bakışları ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin gözetiminde açıkta bekleyeceği konumu aldı. Geminin etrafının güvenlik amacıyla şamandıralarla çevrildiği görüldü. Nükleer enerjiyle çalışan ilk uçak gemisi olan ve 1961 yılında denize indirilen USS Enterprise'in, 2007'nin Ağustos ayından ABD'nin Irak ve Afganistan'daki askerlerine hava desteği sağlamak için uzun süre Basra Körfezi'nde konuşlandırıldığı belirtildi. -8 NÜKLEER REAKTÖR İLE ÇALIŞIYOR- 342,3 metre boyunda, 78,4 genişliğinde olan USS Enterprise'in sekiz adet nükleer reaktör ile çalıştığı ve 4,5 dönümlük pisti ile 85 adet savaş uçağını barındırdığı öğrenildi. Marmaris'te 4 gün kalması planlanan gemide bulunan yaklaşık 5 bin 800 personelin biner kişilik gruplar halinde karaya çıkacağı belirtildi. İlk grubu karaya çıkarmak için çok sayıda tur teknesi, geminin yakınlarında beklemeye başladı. Dünyanın en büyük savaş gemilerinden birisini ağırlayacak ilçede hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.