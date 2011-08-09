"ÜSKÜDAR’A GİDERKEN" final yaptı

T24 - Çağnur Öztürk

Kanal D’de ekrana gelen Üsküdar’a Giderken dizisi 13. bölümüyle, final yaptı…

İddialıyım şimdiye kadar Türk televizyonlarında yapılmış en başarılı komedi dizisi Üsküdar’a Giderken… diye başlayan …Ancak ben de diyorum ki artık ağlamayalım, ağlasak da dozunu kaçırmayalım…ağlatmak güldürmekten daha kolay…Ekranlarda böyle güzel komedi dizilerine de ihtiyacımız var, kısacası artık biraz ekranlarda şarkıdaki gibi ‘Ağlamak yok gülmek var’ olsun diye biten bir yazı yazmıştım. Dizi bittiği için üzgünüm, böyle dizilere şans vermeyen bir sistem olduğu için de…



Dizinin senaristi ve yönetmeni Selçuk Aydemir’in açıklamasını paylaşmak istiyorum;



‘’Öncelikle Üsküdar'a Gider(i)ken'de emeği geçen tüm dostlarımın eline sağlık. Ben nedense işi bu şekilde yapıyorum. "Eş dostla iş yapıyorum". Oyuncu kadrosundan teknik ekibine kadar hemen herkes yakın arkadaşım. Beraber eğlenebildiğim, kendimi rahat hissettiğim, yanlarında olmaktan mutlu olduğum insanlar hepsi. Haliyle Üsküdar'a Gider(i)ken'in bitmesi benim için sürekli arkadaşlarla toplanılan kafeye gitmeye, bir müddet ara vermek demek. Bu projenin bizim için apayrı bir önemi vardı bu nedenle de bir başka kanalda projenin devam etmesine bir türlü gönlümüz razı olmadı. Neden?



Ben bu dizinin ilk iki bölümünü geçen sene Ekim ayında yazdım ve klasik yöntem yerine (Senaryonu al, yapımcını bul, kanal bulunsun ve çalışmalar başlasın) biz pilot bölüm çekme kararı aldık. Aralık ayında da dizinin pilot bölümü gerçek mekanlarda çektik ve yine aralık ayı içerisinde post prodüksiyonunu tamamlayıp kanal aramaya başladık. Proje sizlerle Mayıs ayında buluştu, projeyi seyircisi ile buluşturan kanal ise Kanal D idi. "Reyting sistemine girmeyen kanallar dahil bir çok kanal işi riskli buldu ve istemedi." Kanal D son çalınan kapıydı, işi geri çevirseydi biz arkadaşlarla pilot bölümü ara sıra evde izleyecektik. Bu dizi bir başka kanalda 3.bölüm yayından kalkabilirdi, Kanal D 13 bölüm arkasında durdu. Yayın saati konusunda çok suçlanan kanal dizinin saatini değiştirdi, bir bölüm 22:00'da yayınladı ve belki en kötü reytingini de saati öne alınınca aldı dizi. Sonra tekrar eski saatine dönüldü. (Yiğidi öldürelim tamam ama hakkını yemeyelim)



Kaç projenin başına AB grubunda 3.olup TOTAL grupta 30. olmak gelmiştir bilmiyorum. Ama bizim dizimiz genele hitap etmiyordu biz de hiç taviz vermedik. İşin uzun ömürlü olması için senaryoyu totale yaklaştırabilirdik ama imtina ile kaçtık. Bir iki çapaklı bölüm hariç de proje hep içimize sindi her bölümü izledikten sonra birbirimizi tebrik ettik. Ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Kanal kanal gezip işin kıvamını kaçırmaktansa final yapmayı tercih ettik.



Dizinin tüm izleyicilerine, Kanal D ailesine ve sosyal medya aracılığı ile dizimizden desteğini esirgemeyen herkese şahsım ve ekibim adına teşekkür ediyorum. Yeni projelerde buluşmak ümidi ile...’





