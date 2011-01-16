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Yaşam

"ÜNİVERSİTELER TOPLUMSAL GELİŞMEYE KATKI SAĞLIYOR" AYDIN (A.A)

16 Ocak 2011 19:36

-"ÜNİVERSİTELER TOPLUMSAL GELİŞMEYE KATKI SAĞLIYOR" AYDIN (A.A) - 16.01.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, üniversitelerin, ülkede toplumsal yaşamın gelişmesine, ileriye gitmesine katkı sağladığını bildirdi.  Bakan Günay, Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde hayırsever Ayşe Nejla Karadavut'un yaptırdığı Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sultanhisar Meslek Yüksek Okulu Ahmet Hakkı Balcıoğlu Kampüsü'nün açılış törenine katıldı. Günay, törende yaptığı konuşmada, bir bölgenin, bir şehrin kalkınmasında, ''dışarıdan bazı zorlamalar olması gerektiğini'' belirterek, üniversitelerin bu zorlayıcı mekanizmalardan biri olduğunu söyledi. Günay, ''Türkiye'de 2000'li yılların başlarında 70 civarında olan üniversite sayısı şimdi 150'ye ulaştı. Anadolu'da çok küçük yerleşim yerlerinde de üniversiteler açmaya çalışıyoruz'' dedi. Üniversitelerin Türkiye'nin sosyal ve kültürel yaşamına büyük katkılar sağladığına dikkat çeken Bakan Günay, şöyle devam etti: ''Üniversiteler sosyal dönüşüm projeleriyle sosyal yaşamı komple yaşayan yerleşim birimlerinde, yaşama standardını yukarı seviyeye çıkarabilmektedir. Gerçekten Türkiye'de toplumsal yaşamın ileriye gitmesine üniversiteler özel bir anlam, özel bir katkı getirmeye başladılar. Bunu Türkiye'nin bütünü için söylüyorum.  Aydın'a merhum Adnan Menderes adına bir üniversite ne kadar yakışırsa ikinci bir üniversite de o kadar yakışır. Hayırsever aileye çok teşekkür ediyor, milletim adına alkışlıyorum. İzmir'de, Aydın'da bir çok hayır işlerinde imzaları var. İşte gerçek yurtseverlik buradan geçer. Gerçek yurtseverlik, kürsüde vatanla milletle ilgili şiir okumaktan değil imkanlarını, emeğini, gayretini, zenginliğini, birikimini halka adamaktan geçer.'' Bakan Günay, Aydın Arkeoloji Müzesi ile ilgili planlamanın tamamlandığını, yılın ilk yarısında ihale yapacaklarını, ayrıca Nazilli Kültür Merkezi inşaatını da bu yıl bitireceklerini kaydetti. Aydın Valisi Hüseyin Avni Coş da ADÜ'nün sosyal ve kültürel alanda büyük bir güç olduğunu vurguladı. Bakan Günay'ın Kuşadası'ndaki programının iptal edildiği bildirildi.

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