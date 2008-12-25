34'üncü kattan dört ayağının üzerine düştü

Avustralya'nın Queensland eyaletine bağlı Gold Coast kentinde 7 yaşındaki bir kedi "kediler yedi canlıdır" deyişini doğrularcasına 34'üncü kattaki apartman dairesinden düştüğü halde ölmedi.



Voodoo isimli kedi önceki gece pervazında oyun oynadığı balkondan aşağı düştü. Ancak sahibinin bu durumdan haberi yoktu. Saatlerce kedilerini arayan Washington ailesi sonunda onu çalılıkların arasında buldu.

Üstelik vücudunda hiçbir çizik olmadan. Voodoo'yu inceleyen veterinerler, hayatta kalmasının mucize olduğunu, büyük bir ihtimalle üzerine düştüğü çalılıkların bir yastık görevi görerek ölümden kurtardığını söylüyor. Sahibi Voodoo'nun oldukça yaramaz olduğunu daha önce de parkta bir ağacın tepesine çıkıp orada saatlerce mahsur kaldığını söyledi.