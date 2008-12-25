34'üncü kattan dört ayağının üzerine düştü

Avustralya'nın Queensland eyaletine bağlı Gold
Coast kentinde 7 yaşındaki bir kedi "kediler yedi canlıdır" deyişini
doğrularcasına 34'üncü kattaki apartman dairesinden düştüğü halde
ölmedi.
Voodoo isimli kedi önceki gece pervazında oyun oynadığı
balkondan aşağı düştü. Ancak sahibinin bu durumdan haberi yoktu.
Saatlerce kedilerini arayan Washington ailesi sonunda onu çalılıkların
arasında buldu.
Üstelik vücudunda hiçbir çizik olmadan. Voodoo'yu
inceleyen veterinerler, hayatta kalmasının mucize olduğunu, büyük bir
ihtimalle üzerine düştüğü çalılıkların bir yastık görevi görerek
ölümden kurtardığını söylüyor. Sahibi Voodoo'nun oldukça yaramaz
olduğunu daha önce de parkta bir ağacın tepesine çıkıp orada saatlerce
mahsur kaldığını söyledi.