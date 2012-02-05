-"Umudunu AK Parti'ye bağlamış milyarlar var" İSTANBUL (A.A) - 05.02.2012 - Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, bugün halen Suriye'de inim inim inleyen insanların, AK Parti umuduyla yarınların daha iyi olabileceği umudunu taşıdıklarını ifade ederek, ''Bugün, Kosova'da, Pakistan'da, Bosna Hersek'te,Somali'de, Sudan'da, Afganistan'da dünyanın dört bir yanında umudunu AK Partiye bağlamış milyonlar hatta milyarlar var'' dedi. Bağış, Elif Gönül Davet Salonu'nda düzenlenen AK Parti Beşiktaş Teşkilatı 4. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada, ekonomide bugün Türkiye'nin batıdaki ve doğudaki ülkeler arasında parmakla gösterilen bir ülke haline geldiğini belirtti. Türkiye'nin işsizlik oranında Avrupa'nın en iyisi konumunda olduğunu, Avrupa ortalamasının yüzde 1,5 büyürken, Türkiye'nin 5 yıldır yüzde 8 ortalamayla büyüyen bir ekonomiye sahip olduğunu dile getiren Bağış, dış politikada dünyanın neresinde hangi konu konuşulursa konuşulsun Türkiye'ye danışılmadan, görüşü alınmadan artık karar alınmadığını ifade etti. Bağış, ''Bunları kim başardı? Sizler başardınız. Birilerinin 'Artık muhtar bile olamaz' dediği bir liderin peşine düştünüz. 'Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yoktur' dediniz. Allah'ın izniyle onları teker teker çözdünüz. Bir yandan Türkiye içerde güçlenirken, öte yandan bu ülkede her bir bireyin anayasal vatandaşlık hakları açısından eşit olduğunu hissettirdiniz. Hiçbir ayrım yapmadan, bize oy veren-vermeyen ayrımı yapmadan, Alevi-Sünni, Türk-Kürt-Laz-Çerkez, asker-sivil, kadın-erkek ayrımı yapmadan bu ülkenin tüm vatandaşlarını kucaklayan bir devlet mekanizmasını oluşturdunuz'' diye konuştu. Hala yapılacak çok işleri olduğunu kaydeden Bağış ''Bugün halen Suriye'de inim inim inleyen insanlar, AK Parti umuduyla yarın daha iyi olabilecek umudunu taşıyor. Bugün, Kosova'da, Pakistan'da, Bosna Hersek'te, Somali'de, Sudan'da, Afganistan'da dünyanın dört bir yanında umudunu AK Parti'ye bağlamış milyonlar hatta milyarlar var. Onun için bizim rehavete düşmeye hakkımız yok, onun için bizim birbirimize düşmeye hiç ama hiç hakkımız yok'' şeklinde konuştu. -Çarşı grubuna muhabbetlerini iletti- AB Bakanı ve Başmüzakereci Bağış, AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanı İbrahim Yıldırım'ın bugüne kadar çok zor bir görevi yerine getirdiğini ifade ederek, belediye başkanı başka bir siyasi partiden olan Beşiktaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden aksatılmadan yararlandırıldığını belirtti. Bağış, ''Bizim Beşiktaş'ı cezalandırmaya değil, kucaklamaya ihtiyacımız var. Oradaki korkuları yenmeye ihtiyacımız var ama Beşiktaş Belediyesini almadıkça hiçbirimizin huzurlu olmayacağını biliyorum. Bugün bu salonda iki liste olabilir, iki aday olabilir. Ama bu salondan çıkan herkesin Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Türkiye ve millet sevdalısı olduğundan endişe duymuyorum. Buradaki netice 2014 yerel seçimlerinde Beşiktaş'a AK Partili bir belediye kazandırma neticesi olmalıdır'' dedi. Fenerbahçe-Beşiktaş arasındaki derbi maçtan dolayı Beşiktaş taraftarı ''Çarşı grubu''na muhabbetlerini ileten ve başarılar dileyen Bağış, kendisinin Fenerbahçeli olduğunu söyledi. Bağış, ''Biz nasıl Beşiktaşlılığımızı, Fenerbahçeliliğimizi, Galatasaraylılığımızı, ay yıldızlı bayrağımızı görünce unutuyorsak, AK Partinin logosunu gördüğümüzde de tek yumruk olmaya var mısınız?'' dedi. -Diğer konuşmalar- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem ise Beşiktaş ilçe kongreleriyle birlikte İstanbul'da 36 ilçenin kongresinin yapıldığını, gelecek haftada ilçe kongrelerini tamamlayacaklarını belirtti. Erdem, Türkiye genelinde kongrelerin devam ettiğini şubat ayıyla ilçe kongrelerinin bitirileceğini dile getirerek, ardından il kongrelerinin yapılmaya başlanacağını ifade etti. Kongrelerinin huzur ve barış içinde yaptıklarını kaydeden Erdem, güçlerini birlikte olmaktan aldıklarını, AK Parti'nin diğer partilere benzemediğini söyledi. Erdem, ''Tüm gücümüzle 2014 hedefine kilitlenmemiz gerekir. Birlikte, kararlılıkla inşallah Beşiktaş'ı alacağız. Hedefimiz, 2014'te Beşiktaş'ı AK Parti belediyeciliğiyle tanıştırmak. CHP'nin tek sermayesi iftira etmek, karalamak. CHP'nin Meclis'i çalıştırmamaktan başka yaptığı bir şey var mı?' AK Parti'nin iktidara gelişi bir milattır'' dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da Türkiye'nin bugünkü geldiği noktada AK Parti ailesinin rolünün büyük olduğunu belirterek, Türk siyasi hayatının çok büyük bedeller ödediğini anlattı. Topbaş, AK Parti'nin sadece Türkiye için değil, dünyaya karşı da sorumluluklarının bulunduğunu kaydederek, Türkiye'nin daha iyi noktalara gelmesi için hep birlikte çalışılması gerektiğini ifade etti. Kongreye, Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu, AK Parti İstanbul milletvekilleri ve partililer katıldı.