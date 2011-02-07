-"UMARIM CHP ORDU ÜZERİNDEN SİYASET YAPMAKTAN VAZGEÇER" ANKARA (A.A) - 07.02.2011 - AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, ''Umarım CHP ordu üzerinden siyaset yapmaktan vazgeçer. Millet üzerine siyaset yapmaya uğraşır'' dedi. Bozdağ, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı için parti genel merkezine gelişinde basın mensuplarının sorusunu yanıtladı. Bekir Bozdağ, ''Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''AK Parti hiçbir zaman TSK'nın siyasete karışmasını istememiştir. Biz her zaman Silahlı Kuvvetlerin siyasetin dışında olmasının doğru olduğu ifade ettik. Hukukun içinde, demokrasiye saygılı, milli iradeye saygılı bir şekilde Anayasa'nın ve yasaların kendilerine çizdiği sınırlar içinde kalmasının doğru olduğunu her zaman partimiz adına herkes ifade etmiştir. Ancak CHP bugüne kadar ortaya koyduğu anlayış, izahlar ve yaklaşımlar itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetleriyle el ele bir siyaset anlayışını takip etmek istediğini ve bu anlamlara gelen açıklamalar yapıyor. Baktığınız zaman, 'Ordu göreve' pankartlarını taşıyan mitinglere verdikleri destekler, 27 Mayıs 1960 darbesini bayram ilan eden kanunu çıkaran ve 28 Şubat'a alkış tutanlar, 28 Şubatçıları ayakta alkışlayanlar, 27 Nisan'ı ayakta alkışlayanlar; TSK, hukukun, demokrasinin sınırları içinde kalınca da TSK'ya hakarete varan açıklamalarda bulunuyorlar. Umarım CHP ordu üzerinden siyaset yapmaktan vazgeçer. Millet üzerine siyaset yapmakla uğraşır. Türkiye'de darbe olsun veya hukukun dışında milli iradeye ve demokrasiye müdahale olsun diye sarf ettikleri emeğin binde birini milli iradeyi ve milletin gönlünü kazanmak için harcamış olsalar Türkiye'ye ve CHP için daha hayırlı olur diye düşünüyorum.''