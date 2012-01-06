-"Uludere'nin perdelenmesi için yapıldığı belli" TBMM (A.A) - 06.01.2012 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ'un tutuklanmasına ilişkin, ''Anayasada, Genelkurmay başkanlarının Yüce Divan'da yargılanacağına ilişkin madde bile atlanıyor'' dedi. Meclisten ayrılırken gazetecilerin, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un tutuklanmasına ilişkin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, yargılama sürecine herkesin saygı duyması gerektiğini, ancak özel yetkili mahkemelerin ''siyasi iktidarın sopası'' gibi kullanıldığını savundu. Bu mahkemelerin adalet dağıtmadığını ileri süren Kılıçdaroğlu, ''Kaldı ki Anayasa'nın bir maddesi var, Genelkurmay başkanlarının Yüce Divan'da yargılanacağına ilişkin. Bu bile atlanıyor. Burada katledilen bir hukuk. Öyle bakmamız lazım'' dedi. Herkesin yargılanabileceğini, ifadesinin alınabileceğini belirten Kılıçdaroğlu, ancak gerçek anlamda hukukun olduğu yerlerde bu kavramların bir anlam taşıdığını söyledi. Kılıçdaroğlu, özel yetkili mahkemelere sivil mahkeme demenin mümkün olmadığını ileri sürdü. Kılıçdaroğlu, bunların, siyasi iktidarın istediği zaman, istediği şekilde yönlendirebileceği, istediği kararı aldırabileceği mahkemeler olduğunu savundu. Kemal Kılıçdaroğlu, ''Uludere'yi perdeleme amacı taşıdığı yönünde iddialar var?'' sorusuna, ''Uludere'nin perdelenmesi için bunun yapıldığı belli'' yanıtını verdi. Bugüne kadar AK Parti'nin aleyhine gelişen bir olayın ardından buna benzer operasyonların ortaya çıktığını iddia eden Kılıçdaroğlu, ''Bu bir tek örnek değil ki onlarca örnek var. Uludere'nin perdelenmesi için bunun yapıldığı belli'' dedi. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Bu sürecin nerede biteceği belli değil zaten. Bu süreci belirleyen iktidar, Hükümet... Hatırlarsınız Sayın Başbakan 'Ben bu davaların savcısıyım' demişti. Dolayısıyla bu süreç nerede biter, kimi kapsar? AKP'ye yönelik, AKP'yi sıkıştıran, AKP'nin aleyhine olaylar olduğu zaman, AKP belli noktalarda köşeye sıkıştığı zaman, Devlet Güvenlik Mahkemeleri, savcılar harekete geçecek, birilerini daha içeriye alacaktır. Zamanlamaya öyle bakmamız gerekiyor.'' Bir gazetecinin, ''Milli Savunma Bakanı'nın da İnternet Andıcı'nda bir onayı vardı'' sözlerine Kılıçdaroğlu, ''Bir bakan imza atmışsa, onay alınmışsa, bakan o sorumluluktan kaçınamaz. Çünkü bürokraside bir olayın gerçekleşmesi, bakan makamının onayına bağlıysa, bakan onaylamadığı sürece o olayı bürokrasi gerçekleştiremez. Ancak bakan onaylayıp 'evet bunu yapabilirsiniz' dedikten sonra, bürokrasi harekete geçer. Milli Savunma Bakanının bundan kaçınma şansı da yoktur'' karşılığını verdi.