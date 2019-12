"Uluburun Batığı" eserleri ABD'de

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan "Uluburun Batığı"ndan çıkarılan 98 parça eser, ABD'deki New York Metropolitan Müzesi'nde 18 Kasım'da açılacak "Babil'in Ötesi: M.Ö. 2'nci Binyılda Sanat, Ticaret ve Diplomasi" isimli sergide yer alacak.



Serginin tanıtımı dolayısıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Plaza Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) Başkanı Haluk Dinçer, "Uluburun Batığı"ndan çıkarılan eserlerin, bölgenin tarihi açısından çok önemli bilgilere ışık tuttuğunu ifade ederek, bu eserlerin Türkiye'nin tanıtımı açısından da büyük önem taşıyan bir sergiye katkıda bulunmasından büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.



Dinçer, Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Uluburun açıklarında gün yüzüne çıkarılan batığın, dünyada bilinen en eski ticaret gemisi olduğunu vurgulayarak, "Serginin ağırlıklı bölümünü oluşturan Uluburun Batığı, ABD'nin en saygıdeğer 2 arkeoloji dergisine göre, son 50 yıl içinde dünyada ortaya çıkarılan en önemli 10 eserden biridir" dedi.



New York Metropolitan Müzesi'nde toplam 350 parça eserin sergileneceğine dikkati çeken Dinçer, bunlardan 98 parçanın "Uluburun Batığı"ndan çıkarılan ve halen Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde yer alan eserler olduğuna vurgu yaptı.



Türkiye'nin çeşitli müzelerinden toplam 140 tarihi eserin de sergide yer alacağını belirten Dinçer, aynı sergi için dünyanın başka müzelerinde bulunan koleksiyonlardan da eserler alındığını kaydetti.



Dinçer, amaçlarının, Anadolu ve Akdeniz çanağında binlerce yıl önce yaşanan ticari hayat hakkında yeni bilgi parçaları oluşturmak olduğunu ifade ederek, "Bu sayede bu zamana kadar oluşan bilgiler bir araya getirilerek ortak bir platform oluşturulacak" diye konuştu.



"Babil'in Ötesi: M.Ö. 2. Binyılda Sanat, Ticaret ve Diplomasi Sergisi"nin gösterdiği gibi küresel ekonominin kökenlerinin, en az 4 bin yıl gerilere kadar gittiğini belirten Dinçer, "Uluburun Batığı" eserlerinin büyük zorluklarla gün ışığına çıkarıldığını anlattı.



Dinçer, Türkiye'nin dışında hiçbir yerde sergilenmeyen eserlerin New York'ta büyük sabırsızlıkla beklendiğini ifade ederek, "Aynı zamanda sergi yeni ufuklar açan bir dönemin zengin, sanatsal ve kültürel geleneğiyle tanışmak için eşsiz bir fırsat sunuyor" dedi.



18-19 Kasımda düzenlenecek 2 ayrı resepsiyonla açılışı yapılacak olan sergi, 15 Mart 2009'a kadar açık kalacak.



Metropolitan Sanat Müzesi



Dünyanın en büyük ve kapsamlı sanat müzelerinden biri olan New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi, 1870 yılında bir grup sivil toplum önderi, hayırsever ve sanatçı tarafından kuruldu.



Müze, Central Park'ın içinde bulunan şimdiki yerine 1880 yılında taşındı.



Müzenin koleksiyonunda, dünyanın her tarafından antik çağlardan günümüze 5 bin yıllık kültür hayatına yayılan 2 milyondan fazla sanat eseri bulunuyor.



Müzeyi, her yıl yaklaşık 5,5 milyon kişi ziyaret ediyor.