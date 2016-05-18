"Ukrayna'da insanlar kaçırılıp işkenceye uğruyor"

Almanya Radyosu'nun (Deutschlandfunk) haberine göre, Ukrayna merkezli 17

insan hakları örgütünce toplanan veriler Ukrayna'nın doğusundaki adam kaçırma

ve işkence vakalarının sayısının 4 bini aştığını gösteriyor.

Adam kaçırma ve işkence vakalarının büyük kısmından Rusya yanlısı ayrılıkçılar

sorumlu tutuluyor. Keyfi tutuklama ve işkence vakalarına Rus vatandaşlarının da

adının karıştığı, bunlardan 58'inin kimliğinin belirlendiği belirtildi.

İddialar Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne iletiliyor

Ukraynalılar tarafından da kaçırma ve işkence suçunun işlendiği, savcılığın söz

konusu eylemlerin failleri hakkında soruşturma açtığı kaydedildi.

İşkence ve adam kaçırma vakalarına ilişkin toplanan belgelerin Lahey'deki

Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne

iletileceği belirtildi.