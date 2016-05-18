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Dünya
Deutsche Welle

"Ukrayna'da insanlar kaçırılıp işkenceye uğruyor"

Ukrayna'nın doğusunda binlerce adam kaçırma ve işkence vakasının meydana geldiği bildirildi.

18 Mayıs 2016 14:41

Almanya Radyosu'nun (Deutschlandfunk) haberine göre, Ukrayna merkezli 17
insan hakları örgütünce toplanan veriler  Ukrayna'nın doğusundaki adam kaçırma
ve işkence vakalarının sayısının 4 bini aştığını gösteriyor.

Adam kaçırma ve işkence vakalarının büyük kısmından Rusya yanlısı ayrılıkçılar
sorumlu tutuluyor. Keyfi tutuklama ve işkence vakalarına Rus vatandaşlarının da
adının karıştığı, bunlardan 58'inin kimliğinin belirlendiği belirtildi.    

İddialar Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne iletiliyor

Ukraynalılar tarafından da kaçırma ve işkence suçunun işlendiği, savcılığın söz
konusu eylemlerin failleri hakkında soruşturma açtığı kaydedildi.
İşkence ve adam kaçırma vakalarına ilişkin toplanan belgelerin Lahey'deki
Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne
iletileceği belirtildi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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