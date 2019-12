-"Ucuz etin yahnisi pahalıya gelmesin" İZMİR (A.A) - 25.08.2011 - İzmir'de birçok kurumun yemek ihalesini üstlenen firmanın at eti kullandığının ortaya çıkmasının ardından hekimler ve lokantacılar vatandaşı ''ucuz yemek'' tüketmemesi konusunda uyardı. İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Erdener Özer AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde personel ve öğrencilerin tükettiği yemekte at eti kullanılmasından büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Prof. Dr. Özer, ''Zehirlenme ve hastalıklar sadece at etinden kaynaklanmıyor. GDO'su değişmiş ürünler ve katkı maddeleri de buna yol açıyor. Ulusal hayvan kesim politikasının bulunmaması ve et fiyatının yüksek olması ucuz ete yönelişe neden oluyor. Ne yazık ki gıda nedeniyle zehirlenmelerde de artış gözlemliyorum ben. Bunlar halkın sağlığını tehdit eden olaylar'' dedi. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye yapılan başvuru sayısını bilmediklerini ifade eden Özer, özellikle toplu yemek sunan kurumlardan beslenenlerin ani başlayan bulantı, kusma, karın ve baş ağrısı ile yüksek ateş gibi belirtiler söz konusu olduğunda en yakın sağlık kurumuna başvurmasını istedi. -Et yemeği fiyatı Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Köfteciler, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice de, ''ucuz döner ve et'' yenmemesi konusunda uyarıda bulundu. Döner ve et yemeğinin 3-5 liraya satılamayacağını vurgulayan söyleyen Yenice, ''Etin kilosunun 30 lira olduğu yerde, bazıları düşük fiyata et sattıklarını iddia ediyor ve halkı düşünmeden hareket ediyor'' dedi. İhale yasasının değişmesi gerektiğini savunan Yenice, ''Bu işin ciddi anlamda revize edilmesi gerekiyor. Biz de önemli çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'de 80 bin üyemiz var ve yemek fiyatlarını belirliyoruz. Lokantacılar hijyenik koşullarda çalışır. Bugün 1. sınıf bir lokantada bir et yemeği fiyatının 10 liranın altında da olmaması gerekiyor'' diye konuştu. Aykut Yenice, merdiven altı üretim yapan yerlerden uzak durulması ve oda üyesi lokantaların tercih edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. İzmir'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerinin operasyonunda, bazı kurumların yemek ihalelerini kazanan şirket ile bu şirkete malzeme temin eden iş yerinin yetkilileri, menüler hazırlanırken dana eti yerine at eti kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınmıştı.