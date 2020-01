-"Uçuş emniyeti konusunda paraya acımayız" İSTANBUL (A.A) - 12.12.2011 - Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, en önemli önceliklerinin uçuş emniyeti olduğunu belirterek, ''İnsan hayatı her şeyin üzerindedir, o olmadığı taktirde bizim varlığımız söz konusu değildir'' dedi. THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu ve THY Genel Müdürü Temel Kotil, THY filosuna yeni katılan B737-900ER tipi uçakların tanıtıldığı toplantıda, basın mensuplarının çeşitli sorularını yanıtladı. Topçu, bir gazetecinin ''Danimarka basınında THY'nin uçuş güvenliğinin yetersiz olduğu, pilotların yeterli İngilizce bilmediği gibi bazı haberler çıktı, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' şeklindeki sorusu üzerine, şunları söyledi: ''Bu haberin maksatlı bir haber olduğu anlaşılıyor. THY standartlarına uygun olmadığı için almadığımız bu pilotlar maalesef THY'yi karalama yolunu seçmişlerdir. Üzüntü verici bir açıklama. THY, şu anda bütün uluslararası uçuşlarını gerçekleştirebilecek yetkinliğe sahip pilotlardan oluşuyor. Bu pilotların hepsi testlerden geçiriliyor. Şu anda haberde yer aldığı gibi bir pilot bizim filomuzda yok.'' THY Genel Müdürü Temel Kotil de, aynı soruya ''Talihsiz bir yayın o. İlgili gazeteci bizimle uzun süre temasta oldu. Biz ona defalarca durumu izah eden raporlar gönderdik ama bunların hiçbirini göze almadan tekrar yayın yaptı. Böyle yanlı yayın başka gazetede de olmuştu, hatırlarsınız. Tabii rekabette biz daha başka metodlar bekleriz. Bu tip metodlar hiç hoşumuza gitmez. Biz kendi işimize bakarız. Bizim pilotlarımız iyidir. Bu yazı çok amaçlı bir yazı. Fakat üzüldüğümüz konu, bu gazeteciye defalarca işin aslını, astarını yazı olarak göndermemize ve elimizde kalın bir dosya olmasına rağmen bunu hiç göze almadan yazılan bir yazı'' yanıtı verdi. THY'nin tam teşekküllü bir havayolu olduğunu ve sürekli denetimlerden geçtiğini hatırlatan Kotil, ''Bütün sistemlerimiz yerindedir. Biz emniyetli bir havayoluyuz. Bu tescillidir. Bilsek ki ilave bir emniyet kuralı alınacak, biz onu zaten dünden yapmış oluruz. Bu demek değil ki bir uyarı geldiği zaman dikkate almayız ve yan gelip yatarız. Biz onu dikkate alır tekrar tekrar bakarız. THY için en önemli olan şey uçuş emniyetidir, daha önemlisi yok'' dedi. -''Paraya acımayız'' Hamdi Topçu, THY'de Danimarkalı bir pilot olup olmadığına ilişkin soru üzerine, ''Bizde her milletten pilot var. Tabii bunu pilot arkadaşlara mal etmemek lazım. Bunu taraflı bir yazı olarak görürüz ve gereğini yapacağız'' dedi. Bir gazetecinin ''Bu değerlendirmeleri yapan pilotlar daha önce THY'ye iş başvurusunda bulunup giremeyen pilotlar mı?'' sorusu üzerine de Topçu, ''Yazıdan o anlaşılıyor, şu anda isimlerini bilmiyoruz ama bize birçok yabancı pilot başvurusu oluyor. Şu anda THY'de 278 yabancı pilotumuz var. Bunların alımında çok sıkı bir test uyguluyoruz. Bu testi birçok pilot geçemiyor. İşte bu testi geçemeyen ve THY'de çalışmayı da beceremeyen bu kişilerin, birileri tarafından haksız rekabet konusunda kullanıldığını düşünüyoruz. THY'de pilot standartları Avrupa'nın seviyesinde, birçok noktada da üzerinde. Avrupa'da birçok ülkenin pilotu kendi havayollarında uçmasına rağmen bizim pilot sistemimizde eleniyor. İşte bu haberi, elenenlerin kullanılması olarak algılıyoruz'' diye konuştu. Topçu, pilotların yabancı dil problemi olup olmadığının sorulması üzerine de, ''THY'de yabancı dil problemi yok. Biz askeri kökenli ve okullardan temin ettiğimiz pilotlarımızı yabancı dil testiyle alıyoruz. Pilotların yabancı dil sorunu yok. Zaten uluslararası kaidelere göre pilotlar belirli bir seviyede yabancı dil bilmek zorundadır. Bu seviyeyi geçmeyen pilotumuz yoktur'' dedi. Hamdi Topçu, en büyük önceliği uçuş güvenliğine verdiklerini belirterek, ''Tasarruf konusunda çok dikkatliyiz ama uçuş emniyeti konusunda paraya acımayan bir şirketiz. Uçuş güvenliği konusunda uluslararası alanda ne tedbirler varsa daha fazlasını alıyoruz. Çünkü uçuş güvenliği konusu bir şirketin olmazsa olmaz konusudur. Şu anda şirketimizde en önem verdiğimiz bu kalite konusudur. Kalite konusunda hem THY Teknik hem THY Anonim Şirketi olarak en üst düzeyde tedbirler alıyoruz. Ben aylık raporlarla bunu izlerim. Bu konuda ne taviz veririz ne de personel eksikliğine tahammül ederiz. Çünkü insan hayatı her şeyin üzerindedir, o olmadığı taktirde bizim varlığımız söz konusu değildir. THY'yi kalite konusunda getirdiğimiz nokta Avrupa seviyesinin üzerindedir. Bu konuda gönlümüz rahat. Bu konularda savunmaya geçmeyiz ama yüzde yüz emin olsak da yüz birinci kez kontrol yaparız. Her iddianın üzerine gidiyoruz, bu konuda çok rahatız'' şeklinde konuştu. Temel Kotil de, Danimarka gazetesinde çıkan haberle ilgili olarak hukuki bir girişimde bulunulup bulunulmayacağının sorulması üzerine, ''Şu anda bir dosyamız var, dosyayı inceliyoruz. Öncesinde hazırlanmış bir dosya var, inceledikten sonra gerekli işlemler yapılacak'' diye konuştu.