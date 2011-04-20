-"ÜÇÜNCÜ KÖPRÜ DEMİRYOLUNU DA İHTİVA EDECEK" ANKARA (A.A) - 19.04.2011 - Ulaştırma Bakanı Habib Soluk, İstanbul Boğazı'na yapılacak üçüncü köprünün demiryolu da ihtiva edeceğini anımsatarak, ''Ancak demiryolu, karayolu ile aynı platformu mu paylaşacak yoksa askı köprü şeklinde mi olacak bunu 23 Ağustos'ta teklifleri aldığımızda göreceğiz'' dedi. Basın mensuplarıyla Telekomevi'nde yemekte bir araya gelen Soluk, gazetecilerin sektöre yönelik sorularını yanıtladı. İstanbul Boğazı'na yapılacak üçüncü köprü ihalesine ilişkin gelişmelerin sorulması üzerine Soluk, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin toplam 414 kilometre uzunluğunda olduğunu ve projede yer alan köprüden karayolunun yanı sıra demiryolu da geçeceğini hatırlattı. Soluk, şöyle konuştu: ''Üçüncü köprü demiryolunu da ihtiva edecek. Ancak demiryolu, karayolu ile aynı platformu mu paylaşacak yoksa askı köprü şeklinde mi olacak, bunu 23 Ağustos'ta teklifleri aldığımızda göreceğiz. Köprüye giriş çıkışları doğu-batı olarak düşünürsek 2x4 karayolu, 2x1 demiryolu olacak. Şu anda 6'sı yabancı, 6'sı yerli olmak üzere 12 firma şartname satın almış. Şartname satın alan firmalar, Rus, Fransız, İtalyan, İspanyol, Avusturya firmalarıdır. Daha da şartname satılacağını düşünüyoruz. Orası da en az İstanbul-İzmir otoyolu kadar maliyeti olan, büyüklüğü olan bir projemiz. Yine bu kapsamda Manisa-İzmir arasında herkesin baş belası haline gelmiş bir tepe varmış, ben şahsen bilmiyorum. Sabuncubeli denilen bir yer. Sabuncubeli'ye 2,8 kilometre tünel uzunluğu, bağlantı yolları ile 4 kilometre uzunluğunda projeyi yap-işlet-devret olarak çıktık. Oraya yabancı firmaların iştiraki yok ancak yerli firmalardan 14-15 firma şartname aldı.'' -ANKARA'DA METRO MALİYETİ 3 MİLYAR 171 MİLYON LİRA- Ulaştırma Bakanı Soluk, Ankara ve İstanbul'da yarım kalan metroların inşaatlarına Ulaştırma Bakanlığının ne zaman başlayacağına yönelik soru üzerine, bu konuda son aşamaya geldiklerini söyledi. İzmir'in 3 Aralık 2010'da yaptığı başvurunun değerlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade eden Soluk, ''Bu yıl Adana'nın talebi oldu, değerlendiriliyor'' dedi. Yarım kalan metrolara yönelik belediyelerin ilgili şirketlerle olan sözleşme yükümlülüklerinin sonlandırılması ve yeni bir iş şeklinde kendilerine teslimini beklediklerini anlatan Soluk, şunları kaydetti: ''Ankara Gar Projesi'ni yaptırırken DPT ile bir sıkıntımız oldu. Belediyenin Ankara Gar'ın devamında Tandoğan'dı, DPT'nin önerisi ise Maltepe'ye kadar uzamasıydı. Henüz bir netlik kazanmış değil. Devralacağımız yerler Keçiören-Gar ve Kızılay-Ümitköy metroları. Bu metrolarla ilgili son aşamaya geldik. Hatta biz Bakanlık olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi ile aramızdaki devir protokolünü de netleştirdik. DPT'ye yatırıma alınmasıyla ilgili müracaatımızı yaptık. Önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu kararı çıktığında metroların ihale ilanına hemen çıkabilecek durumdayız.'' Ankara'da metroların kalan kısımlarının maliyetinin elektrifikasyon, çeken ve çekilen araçları dahil olmak üzere 3 milyar 171 milyon lira olduğunu bildiren Soluk, eğer ihale süreçlerinde aksama, şikayetler ve mahkemeler nedeniyle uzama olmadığı takdirde metroların yer tesliminden itibaren 2 yılda tamamlanacağını belirtti. Toplam 44,4 kilometre uzunluğundaki metroların inşaatına aynı anda başlayacaklarını ancak şu andaki durumlarına göre aynı anda bitmeyebileceklerini ifade eden Soluk, İstanbul'da ve Ankara'da kamu çıkarları doğrultusunda aynı firmalarla işe devam edilebileceğini, nitekim Ankara'daki metroların sinyalizasyonunu aynı firmanın aynı sözleşme şartlarıyla sürdüreceğini söyledi. Soluk, İstanbul'daki metroların maliyetinin ise henüz kesinleştirilmediğini bildirdi. -''TURKCELL ÜZERİNDE TAKİBİMİZ SÖZ KONUSU''- Başka bir gazetecinin sorusu üzerine de Soluk, Bursa-Bilecik Hızlı Tren Projesi yeterlilik ihalesinde teklif veren 8 firmadan 7'sinin ön yeterlilik aldığını, bir firmanın ise alamadığını belirtti. Bu firmanın Kamu İhale Kurumu'na (KİK) itiraz edince sürecin uzadığını ifade eden Soluk, KİK'in bu firmanın ön yeterliliğe dahil edilmesine yönelik düzeltme kararı verdiğini bildirerek, ''Projenin zaman olarak biraz gecikmesine neden oldu. Önümüzdeki hafta öyle tahmin ediyorum ki yapım ihalesiyle ilgili bu 8 firmaya tekliflerini vermeleri için kanun gereği 40 günlük süreçle birlikte ihale ilanına çıkacağız'' diye konuştu. Soluk, Turkcell'in yönetiminde herhangi bir değişiklik olasılığını değerlendirmesinin istenmesi üzerine, şu ifadeleri kullandı: ''Turkcell bir şirkettir. Dolayısıyla bu şirketin idaresi bir noktada bizi bağlamıyor, bir noktada bağlıyor. Bu firmalara 17 senelik sözleşmeyle verilen imtiyaz sözleşmesinin tamamlanmasıyla devlete ait olduğunu düşündüğümüzde diğer GSM şirketlerinde olduğu gibi Turkcell üzerinde de bizim bir takibimiz söz konusudur. Yüzde 34,5 hissenin halka arz edildiği bir şirketimizdir. Yüzde 34,5 hissenin korunması ilgili kurumların görevidir. Burada SPK devrededir, BTK devrededir. Kurallar içerisinde devam edecektir ve seçimi yapılacaktır.'' Antalya'da pilot olarak uygulamaya geçen Acil Haberleşme Sistemi'nin tüm ülke çapında yaygın hale getirilmesine yönelik çalışmanın sorulması üzerine Soluk, bu konuda Ulaştırma Bakanlığının görevlendirildiğini ancak iki ayrı sistem konusunda görüş farklılıkları olduğunu söyledi. Soluk, bu sistemlerden birisine karar verileceğini ve ardından da ihaleye çıkılacağını kaydetti. Soluk, başka bir soru üzerine karayolu ve demiryolu güzergahları boyunca fiberoptik altyapı kurulmasına yönelik bir çalışma içerisinde olduklarını, buna ilişkin yönetmelik hazırladıklarını bildirdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) gelirlerinin bir kısmının ar-ge'ye ayrılmasına yönelik düzenlemede son duruma ilişkin soruya Soluk, ''Ar-Ge'yi ilgilendiren bir maddemiz vardı. Bu maddede o günün şartlarında paranın kullanılmasına yönelik Maliye'nin yeterli görmediği bir kelime nedeniyle bu Evrensel Pay'dan gelen paranın kullanılmasında bir sıkıntı yaşadık. Ama şu anda yasal düzenleme ile o kapı açıldı. Yönetmeliğimiz hazırlandı, üniversitelerden, ilgili kurumlardan görüşler alındı. Ondan sonra yönetmeliğimizi yayınlayacağız ve ar-ge çalışmalarıyla ilgili desteklemeleri de o fondan yapacağız'' yanıtını verdi. Otoyolların özelleştirilmesine yönelik bir başka soruyu da Soluk, ''Otoyolların işletme devir hakları Özelleştirme İdaresi'nce yürütülüyor. Zannediyorum nihai noktaya henüz gelmediler'' diye yanıtladı. Soluk, Ulaştırma Bakanlığının seçimlerin ardından iki ayrı bakanlık olarak faaliyet gösterip göstermeyeceğine yönelik soru üzerine bu konuda bir bilgisi olmadığını söyledi. Soruyu yönelten basın mensubunun bu cevabın ''politik'' olduğu eleştirisine de Soluk, esprili şekilde ''Ben bağımsız bakanım. Politikayla ilgisi yok'' dedi.