-"ÜCRETSİZ TEDAVİ VEYA MUAYENE KAMPANYALARINA KARŞI DİKKATLİ OLUN" ANKARA (A.A) - 02.12.2010 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, ücretsiz tedavi veya muayene kampanyalarına karşı dikkatli olunması, bu tür duyurularda bulunan kişi ve kurumların bakanlığa ihbar edilmesi istendi. Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamada, son günlerde bazı sağlık kuruluşlarının vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmeti verdiği duyumları alındığı belirtilerek, bu kuruluşların cep telefonu mesajları gibi çeşitli iletişim yollarını kullanarak vatandaşlara özellikle göz muayenesi ve check-up gibi ücretsiz sağlık hizmeti verdiklerini bildirdiği kaydedildi. Açıklamada, yapılan incelemelerde bazı eczanelerin de kupür sahtekarlığı yaparak haksız kazanç elde etme yoluna gittikleri bilgisine ulaşıldığı vurgulandı. ''Bu tür kampanya ve uygulamalar öncelikli olarak vatandaşlarımızın sağlıklarını ciddi olarak tehlikelere sokmaktadır'' ifadesine yer verilen açıklamada, bugün bazı yayın organlarında Afyon'da bazı vatandaşların benzer bir kampanya sonucu sağlığını yitirdiğine yönelik yer alan haberlerin de bu kampanyalara karşı dikkatli olunmasına yönelik üzücü bir örnek teşkil ettiği belirtildi. Sağlık hizmetlerinin Sağlık Bakanlığı Hastaneleri, üniversite hastaneleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi olan özel sağlık kuruluşlarınca gerektiği gibi verildiği anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Hiçbir sağlık kuruluşunun ücretsiz sağlık hizmeti vermesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bu tür kampanyalar yapan sağlık kuruluşlarının ücretsiz sağlık hizmeti sunumu bilgisi kesinlikle doğru değildir. Vatandaşlarımızın herhangi bir özel sağlık kuruluşunda sağlık hizmetleri almaları durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ücretlerini almaktadırlar. Zira, gerçek dışı bilgilerle vatandaşlarımızı aldatarak bu tür kampanyalar yapan bu sağlık kuruluşları Sosyal Güvenlik Kurumu'na ciddi miktarlarda maddi yük oluşturmaktadırlar. Bu nedenle bu tür kanunsuz şekilde kampanya yapan sağlık kuruluşlarına vatandaşlarımızın kesinlikle itibar etmemeleri gerekmektedir.'' Bu tür kampanyaları yaptığını bildiren sağlık kuruluşlarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na derhal bildirilmesinin gerektiği vurgulanan açıklamada, şimdiye kadar bu çeşit kampanya yürüttüğünü iddia eden 10'a yakın özel sağlık kuruluşu hakkında soruşturma başlatıldığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'yla olan sözleşmelerinin iptal edildiği ifade edilerek, ''Tüm vatandaşlarımızın bu tür sahtekarlara tevessül etmemesini önemle rica ederiz'' denildi.