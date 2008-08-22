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Kültür-Sanat

"Üç Maymun" Saraybosna'da

Nuri Bilge Ceylan'a 61'inci Cannes Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen Ödülü" kazandıran "Üç Maymun" filmi, 14'üncü Saraybosna Film Festivali'nde gösterildi.

22 Ağustos 2008 03:00

Nuri Bilge Ceylan'a 61'inci Cannes Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen Ödülü" kazandıran "Üç Maymun" filmi, 14'üncü Saraybosna Film Festivali'nde gösterildi.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 4 bin kişilik Heineken Açık Hava Sineması'nda gösterilen filmin, Saraybosnalılar ve yabancı sinema eleştirmenleri tarafından büyük ilgiyle karşılandığı belirtildi.

Biletleri günler öncesinden tükendiği bildirilen film gösterimi öncesinde "kırmızı halı" töreni yapıldığı da kaydedildi.

Törende kısa bir konuşma yapan Ceylan'ın, filme gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği bildirildi.

Ceylan'ın jüri başkanı olduğu festivalde, hem yarışma, hem de gösterim bölümünde yer alan tüm Türk filmlerinin büyük ilgi gördüğü ifade edilen açıklamada, festivalin, 24 Ağustos'ta yarışma sonuçlarının açıklanmasıyla sona ereceği kaydedildi.

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