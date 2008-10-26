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Kültür-Sanat

"Üç Maymun" a bir ödül de İsrail'den

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın "Üç Maymun" filmi, İsrail'de düzenlenen "24'üncü Uluslararası Haifa Film Festivali"nde "en iyi film" ödülüne değer gö

26 Ekim 2008 03:00

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın "Üç Maymun" filmi, İsrail'de düzenlenen "24'üncü Uluslararası Haifa Film Festivali"nde "en iyi film" ödülüne değer görüldü.

Zeynofilm'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 61'inci Cannes Film Festivali'nde "en iyi yönetmen" ödülünü kazanan Ceylan'ın filmi, "24'üncü Uluslararası Haifa Film Festivali"nde, yönetmen David Fisher, Avrupa Film Akademisi üyesi Lissy Bellaiche, Actress Evgenia Dodina, Phylis Mollet, Yönetmen ve Sinema yazarı Irit Shamga'dan oluşan uluslararası jüriden tam not aldı.

Festival'de "en iyi film" ödülünü kazananan "Üç Maymun", 16 Kasım'da yapılacak olan "Uluslararası Selanik Film Festivali"nin açılışında da gösterilecek.

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