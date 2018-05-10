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"UBER'e erişimin engellenmesi" davası...

Hakan KAYA- Özgür EREN-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Taksiciler Esnaf Odası (İTEO)'nın, mobil uygulama UBER'e erişim yasağının getirilmesine yönelik açtığı davasının 4'üncü duruşması yapıldı

10 Mayıs 2018 18:42

Hakan KAYA- Özgür EREN-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Taksiciler Esnaf Odası (İTEO)\'nın, mobil uygulama UBER\'e erişim yasağının getirilmesine yönelik açtığı davasının 4\'üncü duruşması yapıldı. İTEO Başkanı Eyüp Aksu, UBER\'e karşı açılan iki ayrı davanın, tek dava haline geldiğini ve bir sonraki duruşmanın 4 Haziran\'da yapılacağını söyledi.

Duruşmasının  sona ermesinin ardından İTEO Başkanı Eyüp Aksu, adliye bahçesinde basın açıklaması yaptı. Aksu, yaptığı açıklamada, UBER\'in  yasal bir hakkı olmadığı halde taksi esnaflığının yerine  yolcu taşımacılığına devam ettiğini belirterek,  şöyle konuştu:

\"Elimizde sizlerle paylaşacağımız ilgili sair makamlardan almış olduğumuz evraklar mevcuttur. Şu şekilde; İçişleri Bakanlığı 4 ay içerisinde 4963 UBER ve benzeri firmalara ait olan korsan taşımacılık yapan araçlara ceza uygulamıştır. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 1577 aracın turizm belgesi  iptal edilmiştir. Ayrıca, Ulaştırma Bakanlığı tarafından konu hakkındaki görüşleri evraklar arasında mevcuttur. Konumuzla alakalı sair ilgili kanunlar ve mevzuat da bizlere dayanak olmaktadır.\"

 Aksu, yetkili makamlardan, mevcut yasal hakları olan taşımacılık faaliyetinin,  kesin olarak taksiciler adına tesis edilmesini istedi.

(FOTOĞRAF)

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