"Tuz Gölü taşıma su ile kurtarılamaz!"

Kuruyan göle 'Nasreddin Hoca' çözümü

Tuz Gölü'nün taşıma su ile kurtulmayacağını savunan Doğa Derneği Genel Müdürü Güven Eken, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun, başka havzalardan taşıyacakları sularla Tuz Gölü'nü kurtaracakları yönündeki açıklamasının endişe verici olduğunu söyledi.Eken, yaptığı yazılı açıklamada, Doğa Derneği ve Atlas Dergisi'nin birlikte gerçekleştirdiği "Tuz Gölü'ne Sadakat Yolculuğu" kapsamında 300'den fazla Doğa Derneği gönüllüsünün kuruyan göl tabanına uzanarak bedenleri ile "imdat" yazdığını anımsattı.Güven Eken, Doğa Derneği gönüllülerinin "imdat çığlığı"na karşı Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun yaptığı "Biz Konya Ovası için çok büyük bir proje hazırladık. Başka havzalara boşaltılan suları ovaya yönlendirmek için büyük bir çalışma içindeyiz" şeklindeki açıklamasının endişe verici olduğunu, başka havzalardan su taşıma yöntemi ile Tuz Gölü'nü yeniden canlandırma düşüncesinin yanlış olduğunu savundu.Eken, bu uygulamanın başka havzalarda daha da yıkıcı sorunlara yol açabileceğini kaydetti.Eken, "Çevre ve Orman Bakanlığı'nın Devlet Su İşleri (DSİ) adına sorunu kabul etmiş olması, olumlu bir gelişme. Ancak kamuoyuna açıklanan çözüm önerisi de bir o kadar korkutucu. Taşıma su ile Tuz Gölü kurtulmaz. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun, başka havzalardan taşıyacakları sularla Tuz Gölü'nü kurtaracakları yönündeki açıklaması endişe verici" dedi."Bu öneri, aslında on yılı aşkın süredir tartılışılan "Mavi Tünel" projesi. Mavi Tünel'in amacı gölü kurtarmak değil, havzanın güneyindeki tarım alanlarına daha da çok su taşımak. Durum böyle olmasa Mavi Tünel Projesi on yıl önce Tuz Gölü yerinde duruyorken geliştirilmezdi" diyen Eken, DSİ'nin havzadaki susuzluğa karşı olan tepkileri gerekçe göstererek bu eski ve pahalı projeyi uygulamaya çalıştığını ifade etti.Eken, "Ancak büyük bir hata yapıyor. Çünkü tünelden su getirilirse, on yıl içinde hem Konya'daki çiftçi, hem de Göksu Havzası'ndaki insanlar ve doğa susuz kalacak" dedi.Eken, Konya Ovası'ndaki çiftçileri ve kamuoyunu tünel projeleriyle oyalamak yerine gerçek ve samimi bir çözüm üretilmesi, havzada bir an önce vahşi sulamaya son verilerek, çiftçiye damlama sulamaya geçmek konusunda yoğun destek verilmesi gerektiğini belirtti.Yıllık 1 milyar metre küp emniyetli su rezervi bulunan Konya Havzası'ndan yer yıl 1 milyar 600 milyon metre küp suyun tarımsal sulama için çekildiğini ve havzanın her yıl 600 milyon metre küp (bir Tuz Gölü kadar) açık verdiğini ifade eden Eken, "Göksu'dan gelecek su miktarı ise 300 milyon metre küp, yani yıllık açığın ancak yarısını karşılıyor. Sadece havzanın onda birinde damlama sulamaya geçebilsek Göksu'dan su taşıyacak Mavi Tünel'in getireceği kadar, yani 300 milyon metre küp su tasarrufu etmek mümkün" dedi.Eken, "Havzanın tamamında damlama sulama yapıldığı takdirde, hem çiftçiye, hem de göllere yetecek kadar su kalacak. Üstelik damlama sulama yatırımı Mavi Tünel Projesi'ne göre çok daha ucuz. Bu nedenle hükümetten Konya Havzası için özel kanun hazırlayarak havzadaki damlama sulamaya geçiş sürecini hızlandırmasını talep ediyoruz" diye konuştu.