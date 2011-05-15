-"TÜRKİYE'Yİ GELİŞTİREN İŞ DÜNYASIDIR" ANKARA (A.A) - 15.05.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'yi iş dünyasının büyüttüğünü, geliştirdiğini ve modern ülke yaptığını söyledi. Cumhurbaşkanı Gül, TOBB'un yarın yapılacak 66. Genel Kurulu öncesinde düzenlenen ve delegelikte 10, 20, 30 ve 50. yılını dolduran iş adamlarına hizmet şeref belgesi ve plaket töreninde, verilecek ödüllerin sembolik olduğunu, ancak büyük anlam taşıdığını belirtti. Türkiye'nin artık özel sektör eliyle kalkındığını dile getiren Gül, ''Türkiye'yi büyüten, geliştiren, modern ülke yapan iş dünyasıdır'' dedi. Gül, Türkiye'nin bu durumu anladığını, daha önce devlet eliyle, sonra karma şekilde yürütülen ekonominin nihayet özel sektörün liderliğinde kalkınacağının kabul edildiğini söyledi. Ekonomi ve hükümet politikalarının artık bu yönde çizilmeye başlandığını anlatan Gül, ''Çünkü şu fark edilmiştir ki kaynaklar özel sektör eliyle daha verimli ve iyi harcanmaktadır. Devlet eliyle yapılan işlerde, üretimlerde kaynaklar çok israf edilmekte. Ama bir işin sahibi olunca elini taşın altına koymakta ve sonuna kadar verim almak için büyük gayret sarf etmektedir'' diye konuştu. Cumhurbaşkanı Gül, iş adamlarının üretim yaptığını, vergi ödediğini, ihracat gerçekleştirdiğini ve halkın ihtiyaçlarını karşıladığını vurgulayarak, devletin bu nedenle özel sektörün farkında olduğunu ve gereken desteği gösterdiğini kaydetti. Türkiye'de yapısal ve köklü reformların hayata geçirildiğini belirten Gül, Türkiye'nin yeniden yapılandırılmasında iş adamlarına önemli roller verildiğini söyledi. İş adamlarının geçmişte olduğu gibi bundan sonra da önemli hizmetler vereceğine dair inancını dile getiren Gül, ''Hem kendiniz kazanacaksınız hem Türkiye kazanacak'' dedi. İl ziyaretlerinde ticaret odalarında ve borsalarda iş adamlarıyla biraraya geldiğini ifade eden Gül, illerde neler yapıldığını ve illerin ufkunun ne kadar geniş olduğunu iş adamlarından öğrendiğini bildirdi. -''ARTIK ALAYLI USULDEN MEKTEPLİ USULE DÖNÜYORSUNUZ''- İş dünyası ile daima övündüklerini ve özel sektörün sorunlarıyla yakından ilgileneceklerini vurgulayan Gül, iş adamlarına şöyle seslendi: ''Büyüyen Türkiye'nin esas mimarlarının sizler olacağına inanıyorum. Siz daha büyük iş yapın diye devlet önünüzü açacak. Bunu farkında oldukça siz de kendinizi değiştiriyorsunuz. Artık alaylı usulden mektepli usule dönüyorsunuz. Siz de ölçeklerinizi büyütüyor, istihdam ettiğiniz kişilerde farklı nitelikler arıyorsunuz. Türkiye içinde ve dışında çok büyük projeleri gerçekleştiriyorsunuz.'' TOBB Genel Kurulunun hayırlı olmasını dileyen Gül, iş adamlarına da başarılar diledi. Gül, konuşmasının ardından TOBB delegeliğinde 10, 20 ve 30. yılını dolduran delegelerle 52. yılını dolduran İstanbul Ticaret Borsası Meclis Üyesi Nejat Ekrem Basmacı'ya plaketlerini verdi ve toplu anı fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Gül, törenin ardından TOBB'un bahçesinde kurulan çeşitli illere ait yiyecek ve yöresel ürünlerin sergilendiği stantları gezdi. Burada Cumhurbaşkanı Gül'e çeşitli hediyeler verildi.