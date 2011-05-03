-"TÜRKİYE'NİN SUNDUĞU FIRSATLARI KAÇIRMAYIN" VİYANA (A.A) - 03.05.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Avrupa'nın alternatif güvenli enerji kaynaklarına ulaşabilmesi için Türkiye'den daha iyi bir yol olmadığını belirterek, "bugünkü Türkiye'yi iyi tanıyın ve sunduğu fırsatları kaçırmayın" dedi. Gül, Avusturya-Türkiye İş Forumu'na katılarak, iş adamlarına hitaben bir konuşma yaptı. Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer ile dün yaptığı görüşmeler hakkında bilgi veren Gül, AB müzakere sürecinin başarıyla devam etmesi ve siyasi engel çıkarılmaması gerektiğini aktardığını söyledi. Türkiye'nin AB üyeliğine, Avusturya halkının güçlü desteği olmadığının bilindiğini ifade eden Gül, Türkiye'nin ekonomik görünümünü anlatarak, ''Türkiye'nin üyeliğinin, Avusturya halkına neler kazandıracağını görmeleri gerekir. Bundan sonra herkes kendi menfaatini daha iyi düşünecektir'' dedi. ''En iyi hesabı iş adamları yaparlar, başka türlü de başarılı olamazlar'' diyen Gül, bu sabah kahvaltıda bir araya geldiği iş adamlarının, Türkiye'de önemli faaliyetler içinde olduğunu ve Türkiye'nin neler vadettiğini gördüklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'nin 70 milyon civarında genç, dinamik ve giderek eğitimli hale gelen nüfusa sahip olduğunun altını çizerek, ülkenin coğrafi konumunun önemine de değindi. Gül, Asya, Kafkaslar, Rusya ve Ortadoğu'nun Türkiye vasıtasıyla Avrupa'ya komşu olduğunu kaydetti. -''BİRÇOK AB ÜLKESİ TÜRKİYE'NİN RAKAMLARINA ULAŞAMADI''- Türkiye'nin 16 yıldır Gümrük Birliği üyesi olduğunu, Türk sanayisinin Avrupa'nın en önemli sanayileriyle rekabet güvenine sahip olduğunu anlatan Gül, şöyle konuştu: ''Bir ülkede yatırım için istikrar ve güvene bakmanız gerekir. İstikrar, sağlam bir demokrasi ve hukuk sistemiyle, insan haklarına saygıyla olur. Türkiye Kopenhag Siyasi kriterlerini gerçekleştiren ve uygulayan ülke. Ticaret hukuku, yatırım, ekonomi kuralları açısından Türkiye'de geçerli olan hukuk, bugün Avusturya'da geçerli olan hukukun aynısıdır. 10 sene önce Türkiye ile iş yapan iş adamları bazı sorunlarla, bürokratik engellerle karşılaşmış olabilir ama bugünkü Türkiye farklı. Yüksek enflasyon tarih oldu. Enflasyon bugün yüzde 4. Bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 3. Birçok Avrupa Birliği ülkesinde bu oranlara yaklaşılamadı henüz. Türkiye, birçok Avrupa ülkesinin yakalayamadığı Mastricht kriterlerini yakalayan nadir ülkelerdendir. Türkiye'nin dış borç yükü milli gelirinin yüzde 40'ı. Birçok AB üyesi ülke bu rakamlara ulaşamadı ve onun için büyük ekonomik krizler geçiriyor, bazı AB ülkeleri de yakında geçirecekler. Çünkü borç yükleri, milli gelirlerinin büyük oranını teşkil ediyor. Bugünkü Türkiye'yi iyi tanıyın ve sunduğu fırsatları kaçırmayın. Böyle bir ülkeye güvenilir mi güvenilmez mi, istikrar var mı, yok mu siz bilirsiniz.'' Cumhurbaşkanı Gül, yenileşmiş Türkiye'yi en erken fark eden ülkelerden birinin Avusturya olduğunu belirterek, Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer'in 2008'deki ziyaretinden bu yana Türkiye'deki Avusturya yatırımlarının arttığını kaydetti. İki ülke arasındaki ticaret hacminin de arttığını belirten Gül, bu rakamın daha da artacağına dair inancını dile getirdi. -''SİYASİ İSTİKRAR, EVRENSEL KURAL VARSA BÜYÜME OLUR''- Türkiye'nin 2010'da yüzde 8.9'luk oranla Avrupa'nın en hızlı büyüyen ülkesi olduğunu, bu sene de yüzde 8 civarında büyüme tahmin edildiğini söyleyen Gül, ''Bir yerde siyasi istikrar varsa, demokrasi kökleşiyorsa, evrensel kurallar, serbest piyasa ekonomisinin kuralları geçerli hale geldiyse tabii ki orada büyüme olacaktır'' dedi. Avusturyalı iş adamlarının Türkiye'de tek başlarına iş yapabileceklerini, Türk iş adamlarıyla ortaklıklar kurabileceklerini belirten Gül, Türkiye'nin dünya çapında kendini ispatlamış şirketleri bulunduğunu vurguladı. Avusturyalı ve Türk iş adamlarının başka ülkelerde ortak yatırım yapabileceğini de ifade eden Gül, ''Türkiye'nin etrafı da altyapı yatırımı açısından heyecan verici. Türkiye'nin etrafında yeraltı kaynakları çok zengin ama altyapısı olmayan ülkeler var'' diye konuştu. -ENERJİ İŞBİRLİĞİ VE NABUCCO PROJESİ- Enerjinin başlı başına bir sektör olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Gül, ''Türkiye'nin enerjiye ihtiyacı var. Petrol ve doğalgaz yok ama alternatif enerji imkanları açısından birçok imkanlar sunuyor. Hidroelektrikte dünyanın başarılı ülkelerinden biriyiz ve Avusturya firmalarıyla işbirliği yapıyoruz'' dedi. Gül, Türkiye'nin boru hatlarında da önemli bir ülke olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: ''Avrupa'nın alternatifli güvenli enerji kaynaklarına ulaşabilmesi için Türkiye'den daha iyi bir yol yoktur. Nabucco Projesi, bunlardan biri. Nabucco'ya kaynak çok. Vaktiyle Bakü-Tiflis-Ceyhan hattıyla ilgili münakaşalar yaşanmıştı ama bin 800 kilometre uzunluğundaki hattı, Türkiye gerçekleştirdi ve sadece Kafkasların değil, Orta Asya petrolünü de dünyaya pazarlamaktadır. 'Nabucco Projesi gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi, yeteri kadar gaz var mı' tartışmalarının anlamsız olduğuna inanıyorum. Sadece Kafkaslardan değil, güneyden de imkanlar vardır. Bütün bunlar bağlandığında AB'nin en güvenli şekilde alternatif enerji kaynaklarına ulaşacağı kesindir. Bugün Türkiye üzerinden gelen gaz boru hatları bazı Avrupa ülkelerine gidiyor. Azerbaycan gazı Türkiye üzerinden Yunanistan'a satılıyor. Ukrayna'da yaşanan krizden dolayı geçen yıllarda Avrupa ülkelerinde çok büyük sıkıntılar yaşanırken Yunanistan bunu hiç hissetmedi. Türkiye üzerinden gaz güvenli bir şekilde Yunanistan'a gitti.'' -HİSARCIKLIOĞLU'NUN KONUŞMASI- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da konuşmasında, Türkiye ile Avusturya arasındaki ilişkilerin güçlenerek devam ettiğini söyledi. Fischer'in 2008'deki Türkiye ziyaretinden sonra Avusturya'nın 2009 ve 2010'da Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ülke konumuna geldiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, bu yılki İzmir Fuarı'nın onur konuğunun da Avusturya olacağını kaydetti. İki büyük imparatorluğun varisi olan Türkiye ve Avusturya arasındaki ticari ilişkilerin 17. yüzyıla dayandığını belirten Hisarcıklıoğlu, bugün 2 milyar doları aşan ticaret hacminin daha da artacağına inandığını belirtti. Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin ticaret ortağı olmanın ötesinde önemli bir sanayi ve yatırım ülkesi olduğunu vurgulayarak, İtalya ile Çin arasındaki en büyük ekonomiye sahip ülkenin Türkiye olduğunu kaydetti. Türk iş adamlarının karşılaştığı bazı sorunlardan da bahseden Hisarcıklıoğlu, AB alanında Türk kamyonlarına uygulanan kota ve vize almadaki zorlukların bunların başında geldiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu Avusturya Ticaret Odası Başkanı Christoph Leitl'in Kayseri'de yatırımları olduğunu ifade ederek, Leitl'ı Kayserili olarak tanımladı.