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Dünya

"Türkiye'nin Rus tarım ürünlerine kısıtlamaları neredeyse tamamen kaldırıldı"

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 25 Kasım (DHA) – Rusya Tarım Bakanı Yardımcısı Yevgeniy Gromıko, Türkiye’nin Rus tarım ürünlerine uyguladığı kısıtlamaların neredeyse tamamen kaldırıldığını, bürokratik işlemlerin ise neredeyse tamamlandığını söyledi

25 Kasım 2017 12:34

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 25 Kasım (DHA) – Rusya Tarım Bakanı Yardımcısı Yevgeniy Gromıko, Türkiye’nin Rus tarım ürünlerine uyguladığı kısıtlamaların neredeyse tamamen kaldırıldığını, bürokratik işlemlerin ise neredeyse tamamlandığını söyledi.
“Rusya’da üretildi” 5. Uluslararası İhracat Forumunda konuyla ilgili açıklama yapan Gromıko, işlem fazlalıklarının neredeyse tamamen kaldırılmış durumda olduğunu ve sürecin en kısa zamanda tamamlanacağını duyurdu.
Gromıko,  Türkiye’nin faturanın ek onayından vazgeçtiğini vurgulayarak, \"Belki bazı formal açılardan bütün bunlar kaldı fakat iş dünyasından bunun kontrat imzalanmasına engel olmasına ve ciddi sorunları yaratmasına ilişkin kanıtlar bize ulaşmadı. Standart usule göre çalışıyoruz” dedi.

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