-"Türkiye'nin kendine güveni arttı" İSTANBUL (A.A) - 21.08.2011 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ''Somali'ye, Başbakanımızla sanatçılarımızın da gitmesi ve buradaki insanların sorunlarına çözüm araması, Türkiye'nin kendine olan güveninin arttığını gösterir'' dedi. AK Parti İstanbul İl Teşkilatı Gençlik Kolları tarafından Çekmeköy'deki Ziya Şark Sofrası'nda düzenlenen sahur sohbetinde konuşan Bağış, ne yaptığını bilen, emin adımlarla ilerleyen bir gençliğin yetiştiğini söyledi. Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine de değinen Bakan Bağış, şunları kaydetti: ''Türkiye'de çok ciddi reformlar yapıldı. DGM'ler lağvedildi. YÖK'te düzenlemeler yapıldı. TRT 6 yayın hayatına başladı. Bugün Türkiye her zamankinden daha çağdaş bir ülke konumuna geldi. Doğudaki ülkeler kadar batıdaki ülkeler de bize imrenerek bakıyor. Bugün Somali'ye, Başbakanımızla sanatçılarımızın da gitmesi ve buradaki insanların sorunlarına çözüm araması, Türkiye'nin kendine olan güveninin arttığını gösterir. Türkiye 2023'ün güçlü bir ülkesi olacaksa bizim bu güçlü duruşu sergilememiz lazım.'' Son günlerde meydana gelen terör olaylarına değinen Egemen Bağış, Türkiye'nin artık büyük bir ülke olduğunu ve birilerinin de bundan rahatsız olduğunu söyledi. Bağış, ''Ama biz sonuna kadar aynı zamanda çok büyük uyuşturucu şebekesi olan PKK'ya karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Biz ordumuzun arkasındayız. Bizim gençlerimize kurşun sıkan terör örgütü, bu yolla Avrupa'nın gençlerini de eroin ve kokainle zehirliyor. Bu sadece bizim sorunumuz değil. AB'nin, bunu görmesi gerekiyor'' diye konuştu. Avrupa Birliği Bakanı Bağış, Çarşamba günü Kastamonu'ya gideceğini ve orada askerlerle iftar açacağını söyledi.