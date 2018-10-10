İstanbul, 10 Ekim (DHA) - Sabancı Üniversitesi ve TÜSİAD Rekabet Forumu (REF), iş sektörünün analizi üzerine gerçekleştirilen çalışmalardan esinlenerek “OECD Türkiye Ekonomik İncelemeler” raporunda kullanılan analiz ve bilgilerin paylaşılmasının amaçlandığı “Türkiye’de Şirketlerin Anatomisi: Neler Öğrendik ve Neden Önemli” konulu bir toplantı düzenliyor.

Toplantıda özellikle Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik ve finansal gerilimler ortamında iş sektörünün analizi perspektifinden ekonomi politikası ve yapısal reformlarla ilgili öncelikler OECD Kıdemli Türkiye Analisti Dr. Rauf Gönenç’in sunumu ile ortaya konulacak. Sunumun ardından REF Direktörü İzak Atiyas’ın moderasyonunu üstleneceği; BETAM Araştırma Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, Bayazıt Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Kurucu ve Başkanı Tayfun Bayazıt, TÜSİAD Başekonomisti Dr. Zümrüt İmamoğlu ve OECD Kıdemli Türkiye Analisti Dr. Rauf Gönenç’in yer alacağı panelde bu öncelikler tartışılacak.