"Türkiye'de şiddet girdabı derinleşiyor"

Berlin’de yayımlanan Der Tagesspiegel’in yorum sütunlarında saldırıya ilişkin şu

satırları okuyoruz:

"IŞİD ve El Kaide’nin kan izleri turistlerin kaldığı her yerde bulunabilir. İster

Müslüman ister Hristiyan olsun, herkes terörün kurbanı olabilir. Terörün önceliği

yoktur. Terör, yerlisini de yabancısını da, yaşlısını da gencini de vurabilir. Bu

hedefsizlik radikal İslamcı şiddetin bir karakteristiğini oluşturuyor. Zira körükörüne

stratejisi ile ulaşılmak istenen hedef, bomba ve intihar saldırılarının masum insanları

öldürdüğü her yerde kamusal yapıların çökertilmesidir."

Ulusal çapta yayımlanan Frankfurter Allgemeine Zeitung’un konuya ilişkin

yorumunda ilginç bir bağlantı dikkat çekiyor:

"İstanbul Sultanahmet’teki saldırının iki hedefi vardı: Türkiye ve Almanya. Alman

Tornado keşif uçaklarının görevine başlamasından 4 gün sonra İstanbul’da bir grup

Alman turistin öldürülmesi, bir tesadüf olmaz. Saldırının bir diğer hedefi de Türkiye.

Çünkü Tornado uçakları İncirlik Hava Üssü’nden kalkıyor. Bununla birlikte Türkiye

bir süredir kendini 'İslam Devleti' olarak adlandıran örgütün Suriye sınırından

geçişlerine izin verilmeyeceği açıklamasını ciddiye alıyor. Türkiye’nin büyük

kentlerinde terör, Güneydoğusunda savaş: Ülkedeki şiddet girdabı son altı aydır

derinleşiyor…"

Frankfurter Rundschau gazetesinde ise Türkiye’nin yanlış Suriye politikasının

bumerang gibi dönüp geldiği değerlendirmesi yapılıyor.

"İlk önce IŞİD’i destekleyen, mensuplarını Türkiye’deki hastanelerde tedavi

eden ve

Türkiye-Suriye sınırından geçişlerine göz yuman Türkiye Cumhurbaşkanı Recep

Tayyip Erdoğan'ın yanlış Suriye politikası, bir bumerang gibi tüm gücüyle dönüp geri

geliyor. Türkiye gerçi 2 milyon sığınmacıyı kabul etti ve bunun yol açtığı sorunlarda

AB tarafından yalnız bırakıldı ve bırakılıyor. Ancak kendisinin de bu sığınmacıların

ülkeye nasıl entegre edileceğine dair herhangi bir konsepti bulunmuyor. Mülteci

kamplarında yaşamayanların çoğu kendi hallerine bırakılmış durumda. Tüm bunlara

bir de ülkenin Güneydoğusunda yeniden iç savaş benzeri bir duruma bürünen PKK

terör örgütü ile çatışmalar ekleniyor. Kendi hatasından dolayı oluşan bu istikrarsızlık

ortamında terör özellikle daha kolay yol alabilir."

Basın turumuzu Magdeburg’da yayımlanan Volksstimme adlı gazetenin turizme

ilişkin yorumu ile noktalıyoruz.

"İstanbul’daki korkunç saldırı, Türkiye’yi tam kalbinden vurdu. Boğaziçi

metropolünün tarihi incileri artık güvende değil. Alman Dışişleri Bakanlığı’ndan

yapılan uyarıda kalabalık mekanlardan kaçınılması tavsiye edildi. Saldırının turizme

çok yıkıcı etkileri olacak. Bir Rus savaş uçağının düşürülmesinin ardından Rusya’da

birçok turizm şirketi Türkiye’ye seyahat paketi satışını durdurmuştu. IŞİD’in bu yeni

saldırısı ise şimdi de Almanları ve diğer Avrupalıları Türkiye’ye seyahat etmekten

alıkoyacak. AB’nin mülteci krizinde vazgeçilmez ortağı olarak övdüğü ülkenin istikrarı

tehlikede. Güneydoğu’da PKK ile savaş azgınlaşırken, buna bir de sınır komşusundan

gelen radikal İslamcı şiddet eklendi. Terör eğer turizmin ekonomiye olan etkisini

çökertirse, ülkenin üstüne daha fazla karanlık çöker."

