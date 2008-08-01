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Spor

"Türkiye'de sadece Galatasaray"

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Hakan Şükür, babasının Fenerbahçe'de oynaması isteğinin bir temenniden ibaret olduğunu söyledi...

01 Ağustos 2008 03:00

Tempo24 -

 

Fenerbahçe'ye transfer olacağı ve Emre Belözoğlu'nun da transfere aracılık ettiği yönünde basında çıkan haberleri yalanlayan Hakan Şükür,''Ülkemizin güzide kulüplerinden Fenerbahçe'nin bir taraftarı olan ve kendi temennisi olarak, benim futbola sarı-lacivertli formayla veda etmemi isteyen babamın açıklamaları, kendi dileklerinden ibarettir'' diyen Hakan, ''Ne Fenerbahçe Kulübü'nden böyle bir teklif gelmiş, ne de sevgili kardeşim Emre Belözoğlu, bu transfere aracılık etmiştir. Daha önce de belirttiğim gibi, Türkiye'de Galatasaray forması dışında başka bir takımın formasını giymem söz konusu değildir'' şeklinde konuştu.

 

Galatasaray'da sözleşmesi sona ermesinin ardından kariyerine nasıl devam edeceği merak konusu olan Hakan Şükür, gelecek hafta kararını açıklayacağını söyledi.

 

Hakan Şükür, durumuyla ilgili olarak çok fazla spekülasyon yapıldığını ve kendisinin de bundan rahatsız olduğunu belirtirken, gelecek hafta içinde yapmayı planladığı bir basın toplantısıyla kararını kamuoyuna duyuracağını kaydetti.

 

Geleceği ile ilgili kararını daha önce duyurmak istediğini, ancak yaşanan üzücü olaylar nedeniyle buna fırsat bulamadığını aktaran Hakan Şükür, ''Yaşanan üzücü olaylar nedeniyle kararımı açıklamayı geciktirmek zorunda kaldım. İlk önce Futbol Federasyonu Başkanımız Hasan Doğan'ı kaybettik, ardından da son olarak Güngören'de yaşanan terör olayı meydana geldi. Bu yaşananlar beni çok etkiledi ve bir süre daha bekleme kararı aldım. İnşallah gelecek hafta içinde kararımı kamuoyuyla paylaşacağım'' dedi.

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