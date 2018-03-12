"Türkiye'de Nişasta Bazlı Şeker üretim ve ticaret kotası neredeyse  tamamen ABD şirketlerin tekeline bırakılmış durumdadır"

İSTANBUL, (DHA)-ANADOLU Nişasta ve Glikoz Sanayicileri de şeker fabrikalarının özelleştirilmesi girişimlerinin ardından gündeme gelen Nişaşta Bazlı Şeker (NBŞ) üretimi ve kotasıyla ilgili tartışmalara katıldı. Anadolu Nişasta ve Glikoz Sanayicileri konuyla ilgili olarak bir basın açıklaması yaptı. Anadolu Nişasta ve Glikoz Sanayicileri (ANGSAD) adına yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mesut Çakmak tarafından yapılan yazılı basın açıklaması şöyle:

\"Anadolu Nişasta ve Glikoz Sanayicileri olarak bir Amerikan şirketinin hazırladığı rapora ve sonrasında ortaya çıkan şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin tartışmaları yakından takip etmekteyiz.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ve NBŞ kotalarına ilişkin düzenleme yapılması başta hükümetimiz olmak üzere ve tüm yetkililerin takdiri olduğu kuşkusuzdur. Ancak, süregelen tartışmaların Anadolu Sanayicileri olarak bizlerin sorunlarının, çözüm arayışlarımızın çok uzağında olduğunu görmekteyiz.

\"GLİKOZ ÜRETİMİ \'YERLİ SANAYİYE RESMEN YASAKLANMIŞTIR\"

Kemal Derviş ve ABD destekçilerinin ülkemize dayattıkları ve halkımıza reva gördükleri \'sözde şeker politikası\' ile mısırdan elde edilen nişasta ve glikoz üretiminin önü NBŞ adı altında kotaya bağlanmış ve şekerli mamul sanayinin temel hammaddesi olan glikoz üretimi, eşi benzeri görülmemiş bir şekilde sınırlanmış, yerli sanayiciler bakımından ise resmen yasaklanmıştır.

Bugün derneğimize üye, her biri milyonlarca TL’lık yatırım yapmış üreticilerimiz kendi ülkemizde, bırakın NBŞ’yi, şekerli mamül sanayi için en temel hammaddeyi bile ülkesinde üretip satamaz hale gelmiş durumdadır.

\"ÜRETİM VE TİCARETİ NEREDEYSE ABD MERKEZLİ ŞİRKETLERE BIRAKILDI\"

Sektördeki NBŞ üretim ve ticaret kotası neredeyse tamamen ABD merkezli şirketlerin tekeline bırakılmış durumdadır. Bu şirketler dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar karlı bir ticarete devam etmektedirler.\"

Anadolu Nişasta ve Glikoz Sanayicileri\'nin açıklamasıyla Türkiye\'deki Nişasta Bazlı Şeker üretimi ile ilgili verdiği kota ise şöyle:

Mevcut kota dağılımı ; ABD Merkezli CARGILL yüzde 44 , ABD Merkezli AMLYUM yüzde 30, Cargill ortaklı PNS yüzde 15, TAT Nişasta yüzde 6, SUNAR Mısır yüzde 4. \"

\"KOTA YERLİ ÜRETİCİYİ DE KAPSASIN\"

Başkan Çakmak açıklamasında son olarak şöyle dedi: \"PNS ortaklığı da hesaba katıldığında kotanın yüzde 50’si sadece bir şirkete verilmiş, toplamda da pazarın yüzde 90’ı ABD’li şirketlerin tekeline bırakılmıştır. Derneğimize üye şirketler pazarın tamamen dışına itilmiştir.

Bu noktada hükümetimizden NBŞ sektörüne tahsis edilen kotanın bu ülkede yerli ve milli üretim yapan bizleri de kapsamasını ve kotanın, kanunlar çerçevesinde kurulmuş olan ve faaliyet gösteren tüm üreticilere eşit bir şekilde dağıtılması talebimizi takdirlerinize arz ederiz\"

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