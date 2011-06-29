-"TÜRKİYE'DE KÜRT KÖKENLİ PARLAMENTERLER VAR" PARİS (A.A) - 29.06.2011 - Fransa'da terör örgütü PKK üyelerinin yargılanması devam ediyor. Savcılık, sanıklar hakkında 18 ay ile 6 yıl arasında değişen hapis cezaları istedi. Duruşmaların bugünkü bölümünde söz alan Savcı, PKK'nın terör örgütü olduğunu belirtti ve sanıkları terör örgütüne üye olmak, mali destek sağlamak, zorla haraç toplamakla suçladı. Savcı, Kürt sorunuyla PKK'nın ayrı konular olduğunu ifade ederek ''Türkiye'de Kürt kökenli parlamenterler var. Kürtlerin siyasi partileri ve dernekleri var. Siyasi partiler ve dernekler, Kürt sorununu demokratik yoldan çözmek için görüşlerini dile getiriyorlar. PKK şiddet kullanan bir terör örgütüdür. Türk ordusuna ve sivillere saldırıp tehdit etmektedir'' dedi. ''PKK siyasi bir örgüt, sivil toplum örgütü değildir'' ifadesini kullanan savcılık makamı, yeraltında gizli çalışan, şiddet ve terör uygulayan bir örgüt olduğunu söyledi. Paris mahkemesinin de daha önce PKK üyelerini Fransa'da şiddet olaylarından mahkum ettiğini kaydeden savcı, sanıkların dinlenen telefon görüşmelerinde, terör örgütünün finansmanı ve zorla para toplama eylemlerine karıştıklarının açıkça tespit edildiğini kaydetti. Örgütün askeri ve sivil olmak üzere 2 şeması olduğunu kaydeden savcı, PKK'nın askeri hiyerarşi biçiminde ve bağnaz bir yapıda bulunduğunu söyledi. Duruşmalarda sanıkların avukatlarının yargılanan kişilerin ''Fransız gizli servisiyle de ilişkide olduğu ve gizli servisin sanıkların faaliyetini bildiği'' yolundaki savunmasına ilişkin görüşlerini açıklayan savcı, ' bunun gayet doğal olduğunu, zaten gizli servisin işinin bu olduğunu, burada bir komplo aranmaması gerektiğini'' söyledi. -SANIKLAR HAKKINDAKİ CEZA TALEBİ- Gıyabında yargılanan PKK'nın Avrupa'daki elebaşılarından Ali Rıza Altun için 6 yıl, örgütün kasası olarak bilinen Nedim Seven için ise 5 yıl hapis cezası verilmesi talep edildi. Savcılık Atilla Balıkçı için 3 yıl tecilli, Hacı Karakoyun için 2 yılı tecilli 4 yıl, yurtdışına kaçtığı tespit edilen ve gıyabında yargılanan Kazım Ergun için 5 yıl, Kadri Özmen için 1 yılı tecilli 4 yıl, Şükrü Tozludere için 18 ay tecilli, Nihat Aslan için 3 yıl, Canan Kurtyılmaz için 2 buçuk yılı tecilli 5 yıl, Eşref Yolcu için 2 yılı tecilli 3 yıl, Kemal Aslan için 2 yılı tecilli 3 yıl, Muzaffer balıkçı için 2 yıl tecilli hapis cezası, Zülküf Kılınç için 3 yıl, Renas Lelikan için 4 yıl, Ayhan Tayfur için 3 yıl, Cemal Bozkaya için 2 yılı tecilli hapis, Mehmet Ulaş için 1 yılı tecilli 3 yıl hapis, Muhittin Aslan için 1 yılı tecilli 3 yıl hapis cezası istedi. Savcılık, Paris'te örgütün üssü olarak bilinen kültür merkezinin de kapatılmasını istedi. Duruşmalara gelecek hafta 4-5-6 Temmuz günlerinde devam edilecek ve savunma makamı, savcının mütalaasına yanıt verecek. 6 Temmuz'da davanın sonuçlanmasının ardından, mahkeme heyetinin kararını Eylül ayında vermesi bekleniyor.