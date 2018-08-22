"Türkiye yaşlanıyor, palyatif bakım yaygınlaşmalı"

İSTANBUL, (DHA) PALYATİF Bakım Derneği Başkanı ve Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Meltem Uyar, destekleyici bakım olarak ifade edilen palyatif bakımın dünyanın birçok ülkesinde insan hakkı olarak kabul edildiğini ve dünyanın birçok ülkesi gibi nüfusu yaşlanan Türkiye\'de de palyatif bakım merkezlerinin arttırılması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Uyar, palyatif bakımın bir hastalığı olan ancak tedaviden yeterli yanıt alınamadığı durumlarda, yaşam sonu desteğine ihtiyaç duyan kimselerde devreye girmesi gereken bir tıbbi süreç olduğunu da ifade etti ve şunları söyledi: \"Destekleyici bakım olarak da ifade edilebilen Palyatif Bakım genel hatlarıyla, hastanın yaşam kalitesinin arttırılması, ağrı ve benzeri yakınmalarının azaltılması ve ilgili durumda hasta yakınına da gerekli desteğin verilmesini kapsıyor. Palyatif Bakım için aralarında doktor, hemşire, psikolog, fizyoterapist, sosyal çalışmacı ve manevi destek uzmanının yer aldığı kalabalık bir ekibi ihtiyaç duyuluyor. Hastanın gereksinimine göre yapılan destek planlarının yanı sıra, hastayla birlikte aynı zorlu süreçten geçen hasta yakınlarına da psikososyal destek verilmesi gerekliliği de ön plana çıkıyor.”

NÜFUS YAŞLANIYOR

Türkiye\'nin giderek nüfusunun yaşlandığını ve bu nedenle de palyatif bakımın önem kazandığını belirten Prof. Dr. Uyar, Palyatif Bakım Derneği\'nin yaşamı tehdit eden hastalıklarda, hasta ve yakınına gerekli desteğin sağlanması ve ülke genelinde nitelikli palyatif bakım hizmetinin verilebilmesini amaçlayarak kurulduğunu söyledi. Prof. Dr. Meltem Uyar ayrıca \"Dernek olarak palyatif bakım hizmetlerinin bilimsel olarak gelişmesi için konunun uzmanlık olarak ele alınmasını, evde bakım hizmetlerinin eğitim ve personel desteği ile palyatif bakım sağlamak üzere yeniden yapılandırılmasını, hastane dışında palyatif bakım desteği sağlayan merkezlerin hayata geçirilmesini hedefliyoruz\" dedi.

\"TÜRKİYE\'DE 314 PALYATİF BAKIM MERKEZİ VAR\"

Palyatif Bakım Merkezleri’nin Türkiye’de 2015 yılında hizmete girmeye başladığını söyleyen Prof. Dr. Uyar, \"Diğer gelişmiş ülke örneklerinin gerisinde uygulamaya başlayan Türkiye bugün, 81 il kamu hastanelerinde 314 Palyatif Bakım Merkezi, 4001 yatak sayısı ile kısa sürede Avrupa Palyatif Bakım Birliği’nin önerdiği yatak sayısının yaklaşık yüzde 50’sine ulaşmış durumda\" dedi.

ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM DÜZENLENECEK

28-29 Eylül tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilecek olan ‘Uluslararası katılımlı 1. Palyatif Bakım Sempozyumu’nda kamuoyu tarafından çok bilinmeyen konular ve olgu örnekleri ile ele alınacağını söyleyen Prof. Dr. Uyar, son dönem organ yetmezliğinde palyatif bakım, nörolojik hastalıklarda ve evde palyatif bakım, pediatrik palyatif bakım, kanser hastası ve palyatif bakımın konuşulacağını belirtti.

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