-"TÜRKİYE YAŞ KARARLARINI TARTIŞMAMALI" BAYBURT (A.A) - 08.08.2010 - Devlet Bakanı Faruk Çelik, ''Son bir aydır YAŞ kararlarını izliyorsunuz. Türkiye bunları mı tartışmalı? Bunlar tartışılacak konular mıdır? Hukuk devletinde bunlar saat gibi işler. Herkesin yetkisi bellidir.'' dedi. Çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Bayburt'a gelen Bakan Çelik, AK Parti İl Başkanlığınca ildeki sivil toplum kuruluşlarıyla Bayburt Konağı'nda düzenlenen toplantıya katıldı. Bakan Çelik, burada yaptığı konuşmada, 12 Eylülde yapılacak referanduma değinerek, ''Türkiye, ayağındaki prangaları atmaya çalışıyor. Ayağınızda prangalar varsa, usta yüzücü de olsanız bir yere kadar dayanabilirsiniz. Bir yerden sonra artık dayanamazsınız. Denizin dibine gömülür gidersiniz. Devlet olursanız, devlet de böyle. Devlet de bir yere kadar dayanabilir. Bir yerden sonra artık dayanamaz noktaya gelirsiniz ve sizi de alır götürür. Bizi yutar, sizi boğar'' diye konuştu. İktidar olarak 8 yıldır mücadele ettiklerini ifade eden Bakan Çelik, şöyle devam etti: ''Özgürlük olmalı, insan hakları olmalı. Birey hakları sağlanmalı, verilmeli ve hukuk devleti olmak zorundayız ki güçlü olalım. Büyüyelim, onurlu bir ülke olalım. Onurlu insan, onurlu devlet oluşturur. Yoksa ezik insan, baskı altında olan insan, töhmet altında kalan bir insanla onurlu bir yaşam ve onurlu bir devlet anlayışını gerçekleştirmek mümkün değildir. İşte bu çabayı Türkiye gösteriyor. Sekiz yıldır suyun altına batmamak için usta genel başkanla, usta bir liderle birlikte prangalara rağmen yüzüyoruz. Prangaların pimini kesiyoruz. Biraz hafifliyoruz, su yüzüne çıkıyoruz, tekrar yeni prangalar, aşağıya doğru çekme mücadelesi veriyor. Bu mücadelelere rağmen yollar yaptık. Bu mücadelelere rağmen konutlar yapıyoruz. Devletin borçlarını ödedik, ödüyoruz. Milli geliri 650 milyar dolarlara çıkarmaya çalışıyoruz.'' Türkiye'nin kalkınması konusunda bu prangalara rağmen çok büyük gayret gösterdiklerini kaydeden Bakan Çelik, sözlerini şöyle tamamladı: ''Sekiz yıldır batmadan bu hizmetleri çıkarma mücadelesi veriyoruz. Bir de düşünün, prangalar yok, sizi aşağıya çeken yok, iç çekişmeler yok. Böyle anlayıştaki bir ülkenin hizmetleri ikiye katlaması işten değildir. Mesaimizin kaç saati iç çekişmelerle geçiyor. Son bir aydır YAŞ kararlarını izliyorsunuz. Türkiye bunları mı tartışmalı? Bunlar tartışılacak konular mıdır? Hukuk devletinde bunlar saat gibi işler. Herkesin yetkisi bellidir.'' Bakan Çelik, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yönettiği soruları yanıtladıktan sonra Erzurum'a gitmek üzere Bayburt'tan ayrıldı.