-"Türkiye, yardımlaşmada lider ülke" TEKİRDAĞ (A.A) - 13.08.2011 - Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Uludağ, ''Türkiye, paylaşmakta, yardımlaşmakta, yakın ve uzak komşuyu gözetmekte lider ülke durumunda'' dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği ''Komşu iller iftar sofrası'' programı kapsamında Tekirdağ Yayoba Otel'de iftar yemeği verildi. Uludağ, iftar yemeği sonrası yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ramazan başından beri vaaz, hutbe, televizyon programlarında, paylaşmayı ve iyi komşuluğu öne alan bir anlayış içinde olduğunu söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Afrika ülkelerine başlattığı yardım kampanyasından bahseden Uludağ, şöyle konuştu: ''Kendi içimizdeki paylaşım ve iyi komşuluk devam ediyor. Fakat, hepimizin yakından bildiği ve merkezi Somali olmak üzere Afrika'da yaşanan kuraklık ve benzer sebeplerden dolayı açlığın pençesinde olan kardeşlerimiz, ülkemizin gündemine girdi. Bu durum, hepimizin yüreklerini dağladı. Büyük devlet ve millet olmanın gereği olarak, herkese kol kanat germe anlayışı içinde kendi dertlerimizi unuttuk. Geçtiğimiz haftadan itibaren de, oradaki kardeşlerimizle neyi paylaşırız diye düşünmeyle başladık. Geçen hafta, Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Görmez, ülkemizin ileri gelen din adamları, bilim adamları bütün televizyon programlarında, din görevlilerimiz camilerde, hutbelerde Afrika'ya bütün vatandaşlarımızın dikkatini çekmeye gayret ettiler.'' Uludağ, Türk halkının birlik ve beraberliğinin yardımlara da yansıdığını belirterek, Türkiye Diyanet Vakfı ve diğer sivil toplum kuruluşlarının Afrika odaklı yardım kampanyası başlattıklarını dile getirdi. Uludağ, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve diğer sivil örgütleri adeta hayır için yarıştılar. Bugün itibariyle, Türkiye Diyanet Vakfı'na SMS yoluyla ulaşan rakam 1 milyon 200 bin TL. Diyanet İşleri Başkanlığımızın geçen hafta camilerde yurt içinde ve dışında topladığı yardım miktarı da 50 milyon TL civarına ulaştı. Bu rakamlar 100'lere doğru çıkacak. Sivil toplum kuruluşlarını da dahil ettiğimizde şu gerçekle karşı karşıyayız; Dünya yüzünde yardıma koşan, paylaşabilen, veren el olmada öne koşan bir millet daha yok. Bununla iftihar edebiliriz. Türkiye, paylaşmakta, yardımlaşmakta, yakın ve uzak komşuyu gözetmekte lider ülke durumunda.'' -Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Afrika'ya yardımlar Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı İsmail Palakoğlu da konuşmasında, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 36. hizmet yılına girdiğini ifade ederek, yurt içi ve yurt dışında bir çok yardımı yönettiklerini söyledi. Palakoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı işbirliğinde Afrika'ya yardım kampanyasını tüm hızıyla sürdürdüklerini anlatarak, şunları kaydetti: ''Şu anda Türkiye Diyanet Vakfı'nın genel merkezine, Afrika için gelen yardımlar 25 milyon TL'yi geçti. Diyanet İşleri Başkanlığı'na gelen yardımlarımızın miktarı da 50 milyon TL'yi geçti. Şu anda yardım uçaklarımız Afrika'ya doğru kalkmakta. Diğer yandan, İstanbul Ambarlı'da da, 7 tonluk bir gemimiz demir almayı bekliyor. Yarın resmi törenle yüklenip Somali'ye gidecek. Yardımlar, Ramazan boyunca ve Ramazan'dan sonra da ulaşmaya devam edecek.'' Tekirdağ Müftüsü Mahmut Gürlen de, Türkiye genelinde iftarlar verildiğini ifade ederek, iftarlarla gönül birliğinin oluşturulduğunu söyledi. Bu yıl diyanet tarafından Ramazan'ın ortak konusunun komşuluk olduğuna dikkat çeken Gürlen, komşuluğun bizi ayakta tutan etkenlerden olduğunu bildirdi. İftar yemeğine, Tekirdağ Valisi Zübeyir Kemelek, Tekirdağ Belediye Başkanı Adem Dalgıç, Jandarma Alay Komutanı Albay Kazım Rıfkı Ayan, Tekirdağ Emniyet Müdürü Necdet Çelikbilek de katıldı.