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Dünya
Deutsche Welle

"Türkiye ve Rusya ile ilişkiler daha iyi olmalı"

Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder, Avrupa Birliği'nin Rusya ve Türkiye ile daha iyi ilişkiler kurması gerektiğini savundu. Schröder, aksi takdirde bu iki ülkenin Çin’e doğru “kayma” ihtimaline dikkat çekti.

17 Ekim 2017 12:31

Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya ve Türkiye ile daha iyi ilişkiler kurması gerektiğini söyledi.

Bu iki ülkeyle işbirliği olmadan Doğu Avrupa'da istikrarın mümkün olmayacağını belirten Schröder, "Rusya ve Türkiye'nin Avrupa dışında da alternatifleri olduğunu göz önünde bulundurmamız lazım, rotalarını Asya'ya da çevirebilirler” dedi.

Mönchengladbach'da işadamlarına konuşan Schröder, AB'nin Rusya ve Türkiye'nin Çin'e doğru "kaymasını” engellemesi gerektiğini vurguladı. "Bu yüzden Rusya ve Türkiye ile dayanıklı ilişkilere ihtiyacımız var” diyen Schröder, bunun için de daha fazla güvenin gerektiğini vurguladı.

Rosneft'e yaptırımlara eleştiri

Eski Sosyal Demokrat politikacı Schröder, AB'nin Rusya’nın en büyük petrol üretici firması Rosneft'e yönelik yaptırımlarını da eleştirdi.

Rosneft'in denetleme kurulu başkanlığına gelen Schröder, bu görevinde AB ile Rusya arasındaki ilişkilerin düzelmesine nasıl katkıda bulunacağı yönündeki soruya “Baskı karşı baskıya yol açar… Sadece ekonomik değiş tokuş ile yapısal değişiklik yapılabilir” şeklinde cevap verdi.

Almanya eski Başbakanı Schröder'in Rus petrol devi Rosneft için çalışacak olması Sosyal Demokrat Parti içinde şaşkınlık yaratmıştı. Bu kararı hem kendi partisi hem de Hristiyan Birlik partileri ve Yeşiller tarafından sert bir dille eleştirilmişti. Schröder ise kendisine yönelik eleştirileri geri çevirmişti.

dpa/AÜ/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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