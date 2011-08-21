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Politika

"Türkiye tüm dünyaya örnek oldu" KAYSERİ (A.A)

21 Ağustos 2011 15:55

-"Türkiye tüm dünyaya örnek oldu" KAYSERİ (A.A) - 21.08.2011 - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Somali'de zor durumda hayat mücadelesi veren insanlar için hassasiyetini gösteren Türkiye'nin dünyaya örnek olduğunu söyledi. Elitaş, Kalkancık Köyü'nde yapılması planlanan sosyal tesis için düzenlenen programda, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte katıldığı Somali ziyaretini değerlendirdi. Türkiye'nin Somali'de yaşanan açlık felaketi karşısındaki duyarlılığını en iyi şekilde gösterdiğini belirten Elitaş, şunları söyledi: ''Somali son 60 yılın en kurak dönemini yaşıyor. İnsanlar bir dilim ekmeğe ulaşabilmek için 10 metre sürünerek gidiyorlar. Bir çadırda hasta yatan çocuğu Sayın Başbakan'ın talimatıyla hastaneye yetiştirmeye çalıştık, fakat yolda susuzluktan öldü. Zor durumda hayat mücadelesi veren o insanlar için Türkiye Cumhuriyeti Devleti hassasiyetini gösterdi ve tüm dünyaya örnek oldu. Bütün zengin ülkelere mesaj vermek adına Sayın Başbakanımızın oraya gitmesi çok önemliydi. Türkiye, 200 milyon dolarlık bir yardım paketini oraya götürmeye başladı. Bazı işadamlarımız oradaki görüntüleri gördükten sonra, hayırda yarışa başladı. Herkes o bölgeye (ne götürebilirim, gemilerle ne ulaştırabilirim, hangi tür gıda yardımı yapabilirim?) diye yarışa girdi. İnşallah bu insan olabilmenin verdiği unsurları yaşayabilmek için ilk hareket olacak.''

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