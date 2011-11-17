-"Türkiye, Suriye ekonomisinin şah damarıdır" İSTANBUL (A.A) - 17.11.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, bu yılın 9 ayında Suriye'ye ihracatın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artış gösterirken, ekim ve kasım ayındaki ihracatın geçen döneme göre düşüş gösterdiğini belirterek, ''Bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre ihracatımızdaki yıllık düşüş yüzde 10 olarak gerçekleşmiştir'' dedi. Çağlayan, TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde Suriye'deki mevcut durumu değerlendirmek ve önümüzdeki döneme ilişkin öngörüleri paylaşmak amacıyla ilgili bakanlık ve sektör temsilcileri ile Suriye'de iş yapan iş adamlarının katılımıyla 'Suriye'' konulu toplantı yaptı. Toplantının açılışında konuşan Çağlayan, Arap Birliği'nin aldığı karar sonrası Suriye'ye ilişkin uluslararası alanda yeni bir durumun ortaya çıktığını ve Suriye'nin uluslararası toplum içindeki yalnızlığının arttığını kaydetti. Yeni konjonktürde Suriye ile olan ekonomik ilişkilerin yeni bir perspektifle ele alınması lüzumunun ortaya çıktığını ve bu toplantıda da ilgili tüm kurumların görüşlerini dinleyeceklerini ve Türkiye'nin Suriye ile son dönemde artış gösteren ekonomik ilişkilerini gözden geçireceklerini ve bugün karşılıklı ticaretin yanı sıra yatırımlar, müteahhitlik ve lojistik sektörüne ilişkin mevcut durum ile muhtemel senaryoları ve sonuçlarını değerlendireceklerini söyledi. Çağlayan, Türkiye'nin en uzun kara sınırını paylaştığı ülkenin Suriye olduğunu ve Türkiye'nin dış dış ticaretinde önemli paya sahip olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi: ''Suriye ile ticari ve ekonomik ilişkiler özellikle serbest ticaret anlaşmasının 2007 yılında yürürlüğe girmesiyle önemli bir boyut kazandı. 2002 yılında 267 milyon dolar olan Suriye'ye ihracatımız 2010 yılında yaklaşık 7 kat artarak 1 milyar 857 milyon dolar seviyesine ulaştı. Şu anda Türkiye, Suriye ile önemli iki dış ticaret ortağı pozisyonunda. Aramızdaki ekonomik ortaklık anlaşması kapalı Suriye ekonomisini dünyaya açan en önemli araç özelliğini taşımıştır. Suriye'nin geçtiğimiz aylarda getirdiği ithalat yasağının kaldırılmasında ülkemizin göstermiş olduğu kararlı tutumun en büyük destekçisi Suriye iş çevresi olmuştur. Suriye'deki en büyük yatırımı olan ülke Türkiye'dir. Bu yatırımlar Suriye ekonomisinin kalkınmasına ciddi manada hizmet etmektedir. Suriye pazarında yapılan üretimin yanında bu yatırımlar Suriye için önemli bir istihdam kaynağı teşkil etmektedir. Ülkemiz firmalarının Suriye'deki yatırımlarda istihdam ettikleri Suriyeli sayısı 5 binin üzerindedir. Firmalarımız Suriye'de gıda, tekstil, turizm, ve akaryakıt ürünleri dahil olmak üzere her sektörde bir refah alanı oluşturmuştur. Türkiye, Suriye'nin içinde yer almak istediği müreffeh ve refah düzeyine ulaşmak için tek çıkış kapısıdır. Ve bu kapının kapanması Suriye'yi çok daha fazla yalnızlaştıracaktır. Kısaca Türkiye, Suriye ekonomisinin şah damarıdır ve alternatifi olmayan bu ilişkiden vazgeçilmesi de düşünülemez.''