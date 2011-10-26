-"Türkiye şu anda tartışmasız bir bölgesel güç" ANKARA (A.A) - 26.10.2011 - İnsan Hakları İzleme örgütü Başkan Yardımcısı ve Avrupa Bölgesi sorumlusu Jan Egeland, Batılı ülkelerin küresel çapta güç kaybettiğini belirterek, "Türkiye'nin kendi toprakları başta olmak üzere, Orta Asya, Ortadoğu ve diğer bölgelerde insan haklarını koruma, geliştirme ve teşvik etme konularında sistematik şekilde çalışması büyük önem taşıyor" dedi. Bir dizi temas ve konferans için Türkiye'de bulunan Jan Egeland, "Arap baharı"nın insan hakları açsından olumlu ve olumsuz yönleri ile Türkiye'nin insan hakları konusunda artan önemini AA'ya değerlendirdi. Muammer Kaddafi'nin yakalanmasının ardından öldürülmesini ve öldürülme şeklini eleştiren Egeland, "Arap baharı konusunda hala çok umutluyum, ama aynı zamanda çok endişeliyim. Henüz atılması gereken adımların yarısı bile atılabilmiş değil. Libya'da muhalif askerler insan hakları ihlallerini derhal durdurmalılar. Çatışmanın son günlerinde Sirte'de bir otelde esir tutulan Kaddafi güçlerine bağlı 53 kişinin öldürüldüğünü tespit ettik. Bu durum geçici konseyin, muhalif savaşçılarını hemen kontrol altına alması gerektiğini gösteriyor" diye konuştu. Libya'da çatışmaların başladığı günden bu yana birçok insan hakları ihlali vakası tespit ettiklerini ve bunları raporlaştırdıklarını ifade eden Egeland, iki tarafın da bu ihlalleri gerçekleştirdiğini, ancak Kaddafi askerlerinin sivillere yönelik hak ihlallerinin çok daha fazla olduğunu belirtti. Kaddafi'nin öldürülmesine de değinen Egeland, "Kaddafi ve onun oğluna yapılanlar kötüydü. Çünkü gözaltına alındıktan sonra öldürüldüler. Bu bir insan hakları ihlalidir ve soruşturulması gerekir" dedi. İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ambargo konusunda da açıklamalar yapan Egeland, bu ambargoyu başından beri eleştirdiklerini belirterek, "Çünkü burada çok sayıda sivile kolektif bir ceza uygulanmakta. Aynı zamanda Gazze'den İsrail'e fırlatılan roketleri de kınıyoruz" dedi. İsrail'in uyguladığı ambargonun çok uzun sürdüğünü ve çok sert uygulandığını ifade eden Egeland, "İsrail, duvar inşası ve yerleşim politikalarıyla uluslararası hukuku çiğniyor" diye konuştu. Jan Egeland, Türkiye'nin son dönemde bölgesel ve küresel alanda artan önemine de değindi. "Türkiye şu anda tartışmasız bir bölgesel güç" diyen Egeland, Türkiye'nin ekonomi, ticaret, yatırım, siyaset ve kültürel alanlarda gittikçe büyüdüğünü ifade etti.