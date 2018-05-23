İSTANBUL, (DHA)- DÖVİZ kurlarının yükselmesini 24 Haziran seçimlerine bağlayan Dr. Bülent Gedikli, \"Seçimin sonuçlarını değiştirmeye yönelik yapılanmaya gitmek isteyenler var. Türkiye siyasetine ameliyat yapılmak isteniyor\" dedi.

Döviz kurlarındaki yükselişi DHA\'ya değerlendiren İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) öğretim görevlisi Dr. Bülent Gedikli, muhalefet bloğunda hiç bir araya gelmeyecek olanların ittifak yaptığını söyledi. Dr. Gedikli, \"Listelerde enteresan isimler görüyoruz. Bunlar da bunun tezahürü zaten. Bunu niye yapmak istiyorlar? Bizim dışımızda bölgede, ortaya çıkan çok önemli gelişmeler var. En son Kudüs’ün başkent olması, Amerika’nın vermiş olduğu karar, onun dışında Suriye olayları. Bütün bunlar ortaya çıkmış vaziyette ve bütün bunlara karşı Türkiye de biliyorsunuz ki bugüne kadar uluslararası kurumlarda yapılan önemli platformlarda hep hakkı ve adaleti, hepsini dile getirdi. Tabi bundan çok rahatsız olanlar var. Bu çok açık ve net\" diye konuştu.

\"HERKES HASSAS VE DİKKATLİ DAVRANMALI\"

Türkiye ekonomisinin komaya sokulmak istendiğini dile getiren Dr. Gedikli, \"Buradan da siyaseti etkilemek istiyorlar. İnsanları günlük düşünmeye itiyorlar. Yani orta vadeli veya herhangi bir ekonomik karar almasını engelleyecek bir hava oluşturuluyor. Psikolojik bir ortam oluşturmak suretiyle de destekliyorlar. Suni raporlamalarla insanların psikolojisini etkilemeye çalışıyorlar. Bugün bu kurların suni bir şekilde arttırılmasının yarın bize daha olumsuz etkileri olacak. Daha fazla maliyetleri olacak. O yüzden insanların bu şekilde anlık, günlük düşüncelerle hareket etmesi çok yanlış olur. Ben herkesi bu noktada hassas ve dikkatli olmaya davet ediyorum\" ifadelerini kullandı.

\"YAPILANLAR SUNİDİR\"

Kurumların süratle harekete geçmesi gerektiğini dile getiren Dr. Gedikli, \"Ekonomiden sorumlu kurumlarımız var. Bu yapılanların arka planını araştırmaları lazım. Bu hamleleri kim yapıyor, dövizi Türkiye’den kim çekiyor, bu büyük şeylerle kimler oynuyor bunları süratle araştırıp ortaya çıkarabilirler. Bunlar zor şeyler değil\" dedi.

\"DÖVİZE HÜCUM PSİKOLOJİSİNDEN BİR AN ÖNCE ÇIKMALIYIZ\"

\'Bu ortamda uzun vadeli düşünmemiz lazım\' diyen Dr. Gedikli, \"15 Temmuz’dan beri olan gelişmeler var. Dolayısıyla bunları da dikkate alarak bugüne kadar gösterilen o sağlam duruşun bundan sonra da gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu da uzun vadeli bakmamızı gerektiriyor. Çünkü diğer türlüsünde hem bireysel olarak hem de toplumsal olarak daha fazla maliyet öderiz. Bu dövize hücum psikolojisinden bir an önce çıkmamız lazım. Doların geldiği seviyenin çok daha üstünde rakamlar ilan ediyorlar. Algıyı oraya çekiyorlar. \'Bu zaten yükselecek\', diyor insanlar zaten ona göre bir hamlede bulunmaya itiyorlar. Bu tuzaklara düşmemek lazım. Çünkü bunları yaptıkça sonuçları daha olumsuz hale gelir\" diye konuştu.

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