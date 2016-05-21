"Türkiye nitelikli mültecilere izin vermiyor"



Türkiye ve AB arasında varılan mülteci anlaşmasıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Alman haber dergisi Spiegel'de yer iddiaya göre Türkiye, nitelikli Suriyeli mültecileri Avrupa Birliği ülkelerine göç etmesine izin vermiyor.

Spiegel, birçok Avrupa ülkesinin son dönemde Türkiye'den AB'ye gönderilen Suriyelilerin sıklıkla ağır hasta ya da eğitimsiz olduğuna dikkat çektiğini yazdı. Habere göre, Brüksel'de AB ülkeleri arasında düzenlenen kapalı bir oturumda Lüksemburglu temsilciler, Türkiye'den AB'ye önerilen sığınmacı listesinde dikkat çekici biçimde "ağır sağlık sorunları olan ve eğitim düzeyi düşük mültecilerin" yer aldığı konusunda uyardı.

Benzer bir uyarının İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Ole Schröder tarafından da Federal Meclis İçişleri Komisyonu'nda da yapıldığı ileri sürüldü.

Haberde Almanya, Hollanda ve Lüksemburg'un elindeki veriler, Türk makamlarının son dönemde yüksek nitelikli mültecilerin yurtdışına çıkış izinlerini son anda iptal ettiğine işaret ediyor. Seyehat izni iptal edilen Suriyelilerin çoğunun mühendis, doktor gibi iyi eğitim almış iş gücü olduğuna dikkat çekiliyor.

Bir diğer iddia da Türkiye'nin BM Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)'ne resmi bir başvuruda bulunarak Suriyeli akademisyenlerin Türkiye'den çıkışlarına izin verilmeyeceğinin iletildiği.

Türkiye ve AB arasında yapılan mülteci anlaşması uyarınca AB'ye yasadışı yollarla gelen ve Türkiye'ye geri gönderilen her Suriyeli karşılığında AB de Türkiye'den yasal yollarla bir Suriyeli kabul ediyor.