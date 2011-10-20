-"Türkiye ile işbirliğine devam edeceğiz" WASHINGTON (A.A) - 19.10.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, ABD'nin Türkiye ile terör örgütü PKK'nın ''izinin sürülmesi için terörle mücadele işbirliğini kesinlikle artırmaya çalışacağını'' söyledi. Toner, günlük basın toplantısında Hakkari'deki hain saldırıyla ilgili soru üzerine, ABD Başkanı Barack Obama'nın açıklamasında bu acımasız terörist saldırıyı şiddetle kınadığını hatırlatarak, Türk halkı ile dayanışma içinde olduklarını söyledi. ''Hakkari'de yaşanan saldırıyı mümkün olan en sert biçimde kınıyoruz'' diyen Toner, PKK'yı kastederek, ''şiddet olaylarında 1990'lardakine kıyaslanabilir düzeyde rahatsız edici artış gösterdiklerini'' kaydetti. Toner, saldırıyla ilgili ''en derin üzüntülerini'' ileterek, ''PKK terörüyle mücadelede NATO müttefiki Türkiye'nin yanında, Türk halkıyla da dayanışma içinde olduklarını'' kaydetti. Toner, bir soru üzerine, geçmişte PKK'ya mücadelesinde Türkiye ile işbirliği yaptıklarını, PKK'yı terörist örgüt olarak kınadıklarını ve terörist saldırılarını durdurmalarını istediklerini hatırlatarak, ''PKK belasıyla mücadelesinde Türkiye ile işbirliği yapmaya devam edeceklerini'' bildirdi. Toner, bir soru üzerine, mevcut işbirliklerinin devam ettiğini kaydetti. -''Hem Türkiye hem ABD hem de Irak'ın ortak düşmanı''- Toner, Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadele için Irak'ın kuzeyine yönelik operasyonlarını ABD'nin destekleyip desteklemeyeceğine yönelik soru üzerine, PKK ile mücadelede Türk ve Iraklı yetkililerin birlikte çalışması ile koordinasyon ve işbirliğine önem verdiklerini söyledi. Bu konuda iki tarafın da kesinlikle ortak çıkarları bulunduğunu kaydeden Toner, PKK'nın hem Türkiye hem de Irak'ın ortak düşmanı olduğunu dile getirdi. Toner, Irak'ın komşularını, sınır boyunca faaliyet gösteren bu tür terörist gruplarla mücadelede Irak hükümetiyle yakın işbirliği yaparak, Irak'ın egemenliğine her zaman saygı göstermeye çağırdıklarını ifade etti. Toner, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarına yönelik bir başka soru üzerine de Türkiye'nin terörist saldırılara karşı kendisi savunma hakkını tanıdıklarını belirterek, Türkiye'yi bu tehditle mücadelede Irak hükümetiyle yakın çalışması konusunda teşvik ettiklerini de söyledi. ''Suriye sınırlarında PKK için herhangi bir güvenli yer bulunup bulunmadığına'' yönelik soru üzerine de bu konuda bilgisi olmadığını belirten Toner, ancak, Türkiye ile terör örgütü PKK'yla mücadelede birlikte çalışmaya devam edeceklerini tekrarladı. Toner, PKK'nın hem ABD hem Türkiye'nin düşmanı olduğunu belirterek, ''PKK'nın izinin sürülmesi için terörle mücadele işbirliğimizi kesinlikle artırmaya çalışacağız'' dedi.