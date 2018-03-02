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"TÜRKİYE GÜVEN-HUZUR UYGULAMASI" BAŞLADI

  *İstanbul polisi uygulama kapsamında Taksim Meydanı, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında denetimler yapıyor

02 Mart 2018 18:32

 

*İstanbul polisi uygulama kapsamında Taksim Meydanı, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında denetimler yapıyor. 

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ-Murat ÇAKIR-İSTANBUL DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri \" Türkiye Güven-Huzur uygulaması\" kapsamında vatandaşların yoğun olduğu yerlerde denetimler yapıyor. Şüpheli görülen vatandaşların GBT sorgulaması yapılırken araçlar da didik didik aranıyor. 
\"Türkiye Güven-huzur uygulaması\" çerçevesinde Taksim Meydanı, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında denetimler yapılıyor. Denetimler kapsamında polis ekipleri şüpheli gördükleri kişilerin üstlerini arayarak GBT sorgulamalarını yaptı. Araçları da durduran polis ekipleri hem araçlarda arama yaptı hem de sürücülerin ehliyet ve ruhsatlarını inceledi. Denetimler sırasında bir polis helikopteri de havadan inceleme yaptı. 

Görüntü Dökümü:
TAKSİM MEYDANI
-Polis helikopteri
-Polis ekipleri
-Durdurulan araçlar
-Arama yapılması
-Üst araması yapması
-ATATÜRK HAVALİMANI 
-Araçların durdurulması
-Arama yapılması
-Detaylar
 

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