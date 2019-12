-"Türkiye felaket senaryolarına rağmen doğru yolda" ANKARA (A.A) - 28.09.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Türkiye bütün felaket senaryolarına rağmen doğru yolda, doğru menzile ilerlemektedir. Demokrasi yolunda, hukuk ve hakkaniyet yolunda geriye tek bir adım atmadan yürüyüşümüz devam edecektir'' dedi. Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında, Türkiye'de demokrasinin, hukuk düzeninin daha kuşatıcı olması için uzun ince bir yolda Türk milletiyle birlikte mesafe almaya devam ettiklerini belirtti. Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Bu yoldaki fedakarlıklarınız için hepinize milletim adına teşekkür ediyorum. 'Önce refik, sonra tarik' demiştir büyüklerimiz. Yani önce yoldaş, önce yol arkadaşı sonra yol demişlerdir. Doğru yoldan gitmenin, doğru menzile varabilmenin ön şartı yol arkadaşlarınızın istikamet üzere olmasıdır. Bizler bu uzun ve meşakkatli yolda milletimiz adına bir emanet taşıyoruz. Bu yolda tökezlemeden yürümemiz mutlaka birbirimize sahip çıkmamıza bağlıdır. Zira, 10 yıl önce yola çıkan bir büyük hareketin mensupları olarak bugün 9 yıllık bir yönetim tecrübesine sahibiz. Yüzde elli oy alan AK Parti ile bu büyük tecrübeyi mutlaka daha ileri aşamalara taşımak durumundayız. Bunun yolu milletimizle daha çok kenetlenerek, kuşatıcı siyasetimizi daha iyi anlatarak demokrasimizi daha çok güçlendirmektir. Türkiye bütün felaket senaryolarına rağmen doğru yolda, doğru menzile ilerlemektedir. Demokrasi yolunda, hukuk ve hakkaniyet yolunda geriye tek bir adım atmadan yürüyüşümüz devam edecektir. Her gün kendimizi yenileyerek, her gün yeniden kuşanarak ülkemize olan sevdamızı tazeleyeceğiz. Yüzde 50 oy aldık, ama yüzde 100'ün emanetinin omuzlarımızda olduğunu unutmayacağız. Hareket noktamızı, milletimizle buluştuğumuz günü, buraya hangi engelleri aşarak geldiğimizi unutmayacağız.'' AK Parti'nin 10. kuruluş yıl dönümünün geçen ağustos ayında 81 ilde kutlandığını kaydeden Başbakan Erdoğan, geçen süre zarfında Türkiye'yi ve Türk siyasetini doğrudan ilgilendiren önemli gelişmelerin olduğunu söyledi. Erdoğan, şöyle dedi: ''Sevincimize gölge düşürmek isteyenler içeride ve dışarıda ne yaparlarsa yapsınlar biz bu milletin, bu ülkenin önündeki engelleri kaldırmaya devam edeceğiz. Ülkemize hizmet için çıktığımız yolda attığımız her adım bizi ilk adımlarımız kadar heyecanlandırıyor. Nereden nereye geldiğimizin sürekli muhasebesini yapıyoruz. Bir kibir ve gurur vesilesi olarak değil, geleceğe emniyet içinde yürümek için bu muhasebeyi yapıyoruz. AK Parti'nin bu kadar kısa bir süreye adeta bir tarih sığdırdığını biliyoruz. AK Parti bu süre zarfında büyük bir değişimi mümkün kılmış, Türkiye'nin siyasetine damga vurmuştur. Bu başarı öyküsünün siyaset tarihimizde başka bir örneği yoktur. Zira AK Parti, ilk günden bugüne ülkemizin her bölgesinde, her şehrinde kuşatıcı, birleştirici bir siyasetin yegane adresi olmuştur. Geçen zaman millet iradesiyle, AK Parti siyaset çizgisinin ne kadar uyumlu olduğunu, ne kadar ahenkli bir bütünlük oluşturduğunu gösterdi, gösteriyor. Zira, bizim sözümüz milletimizin sözüdür.''