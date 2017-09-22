"Türkiye Drone Şampiyonası" yarın İstanbul'da başlıyor

İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE\'nin ilk resmi Drone Yarışları yarın İstanbul’da başlıyor. 40 profesyonel pilot, tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı araçları ile yarışacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin (İBB) desteğiyle düzenlenecek olan organizasyona ilk kez lisanslı yarışçıların öncülük edeceği resmi bir lig olarak başlıyor. Tüm dünyada ilgi odağı olan yarışlar Türkiye Drone Şampiyonasına katılan başarılı yarışçılar Türkiye\'yi yurt dışında temsil edecekler.

İnsansız hava aracı yarışları olarak tanımlanan drone yarışmaları, düzenlendiği ülkelerde en iddialı ve dikkat çeken yeni nesil organizasyonların başında geliyor. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün desteği, İSBAK’ın ana sponsorluğu ve Drone Yarışçıları Derneği işbirliği ile düzenlenecek olan Türkiye Drone Şampiyonası birinci etap yarışları, lisanslı drone pilotlarının katılımıyla yapılacak.

Meraklıları için önemli bir etkinlik olan ve özel olarak hazırlanan parkurdaki yarışlarda, pilotlar tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı araçlarla mücadele edecekler. Güzel ve heyecan verici bir hafta sonu geçirmek isteyen tüm İstanbullular etkinliğe davetli. Hız ve manevra kabiliyeti yüksek; tamamen kullanıcının kumanda yeteneğine dayalı olarak tasarlanan araçların yer alacağı Türkiye Drone Şampiyonası\'nın birinci etap yarışlarına Türkiye\'nin çeşitli illerinden gelen 40 lisanslı pilot katılacak.

Pilotlar iki gün boyunca yedi farklı etapta yeteneklerini sergileyecekler ve birincilik için mücadele edecekler. Yarışların sonunda dereceye giren pilotlar uluslararası organizasyonlarda Türkiye\'yi temsil edecekler.

TÜRKİYE DRONE ŞAMPİYONASI PROGRAMI

Yer: Caddebostan Sahili

23 Eylül Cumartesi

11.00 Açılış töreni

11.30 Açılış Gösterisi

12.00 1-3 Etapları Drone Şampiyonası

24 Eylül Pazar

12.00 4-6 Etapları Yarışmaları

18.00-19.00 Final Yarışları

19.30 Madalya töreni

(FOTOĞRAF)