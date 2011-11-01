-"Türkiye denetim ağırlıklı sisteme doğru geçiyor" ANKARA (A.A) - 01.11.2011 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, artık Türkiye'nin ruhsat odaklı bir sistemden, yapıdan, denetim ağırlıklı bir sisteme doğru geçtiğini söyledi. Ankara'nın İran Büyükelçisi Bahman Hüseyinpur ile makamında görüşen Bayraktar, gazetecilerin sorularını yanıtladı. ''Ankara'nın deprem riski bu zamana kadar neredeyse hiç konuşulmadı. Şehir merkezinden fay geçmemesine rağmen etrafı faylarla çevrili. Özellikle yapı denetimi konusunda Sincan, Etimesgut, Demetevler gibi muhitlerde çok ciddi sorunlar olduğu belirtiliyor. Bugün basında da bazı haberler var. Ankara için bakanlık olarak bir denetim planınız var mı?'' sorusu üzerine Bayraktar, yapı denetim sisteminin, 1999 depreminden sonra gündeme geldiğini belirterek, 2000 ve 2001'li yıllarda da yasanın çıktığını kaydetti. Bayraktar, yaklaşık 10 senelik bir mazisi olduğunu, bunu günün şartlarına ve gelişmişlik teknolojisine göre geliştirip, yenilediklerini ifade ederek, şöyle konuştu: ''Artık Türkiye ruhsat ağırlıklı, ruhsat eksenli, ruhsat odaklı bir sistemden, yapıdan denetim ağırlık bir sisteme doğru geçiyor. İnşaatların temelinden çatısına, hafriyatından kat mülkiyetinin kurulmasına kadar her safhasını adım adım denetleyeceğiz. Otokontrol sistemleri getireceğiz. Hem kendi içerisinde denetim sistemleri hem de bakanlık tarafından yapı denetimlerini denetleyen bir üst denetim sistemi getirmek suretiyle modern, bilimsel dünyanın teknik alanda yaptığı neyse biz de bunlardan edindiğimiz tecrübelere göre, daha ilerisini yapacağız. Şunu özelikle ifade etmek istiyorum. 1999 depreminden sonra Türkiye'de 5 milyonun üzerinde (hane bazında söylüyorum) konut yapıldı. Bunun özellikle büyük bir kısmı bizim iktidarımız döneminde yapıldı. 4,5 milyondan fazla, 5 milyona yakın konut. Bunun 500 binini TOKİ yaptı. 4,5 milyona yakınını da özel sektör yaptı. Bunların hemen hemen yüzde 90-95'i sağlamdır. Zaten konut, inşaat sektöründe göreceli olarak bir gelişme, bir kalite, bir sağlamlaşma var. Müteahhitler büyüdü, müteahhitlik sektöründe iş yapan firmalar kendini geliştirdi, yetiştirdi. Ama ara teknik eleman, mühendislik bilimi ve teknik altyapı konusunda biraz daha yapmamız gerekenler var. Bunun için yasal düzenleme çalışmalarımız var.'' Ankara'nın bir deprem bölgesi olduğunu ve bunu bildiklerini dile getiren Bayraktar, deprem aksı üzerindeki iller başta olmak üzere Türkiye'yi bir mercek altına aldıklarını, bakanlıklarının da bunun için kurulduğunu kaydetti.