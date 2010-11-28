-"TÜRKİYE CUMHURİYETİ SELÇUKLU KARTALI GİBİ" ÇANKIRI (A.A) - 28.11.2010 - AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Çankırı Milletvekili Suat Kınıklıoğlu, ''Türkiye Cumhuriyeti, Selçuklu Devleti'nin kartalı gibi bir yüzü doğuya, bir yüzü batıya bakıyor'' dedi. Memleketi Çankırı'da çeşitli temas ve incelemelerde bulunan Kınıklıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan'da sıcak bir ilgiyle karşılandığını ifade ederek, söz konusu ziyaretin dünya basınında geniş yer bulduğunu söyledi. Başbakan Erdoğan'ın Lübnan'da ''Hoşgeldin Gönüllerin Sultanı'' pankartıyla karşılandığını belirten Kınıklıoğlu, ''Başbakanımızın ziyareti, büyük bir sevgi ve büyük bir muhabbetle karşılandı'' diye konuştu. Türkiye'nin AK Parti iktidarı ile birlikte ''ekseninin yerine oturduğunu'' belirten Kınıklıoğlu, şunları söyledi: ''Özellikle Gazze saldırısından sonra 'Türkiye'nin ekseni değişti. Türkiye'nin istikameti değişti. Türkiye'nin ekseni yamuldu, yumuldu, şöyle oldu, böyle oldu...' türünden ifadelere maruz kalıyoruz. Kamuoyu belki farkında değil ama Başbakanımızın Lübnan'da olduğu gün Cumhurbaşkanımız Avrupa'nın göbeğinde, İsviçre'deydi. Bu eksenin yamuğu yumuğu falan yok. Bir taraftan Cumhurbaşkanı İsviçre'de, bir taraftan Başbakan Lübnan'da. Türkiye Cumhuriyeti, Selçuklu Devletinin kartalı gibi, bir yüzü batıya, bir yüzü doğuya bakıyor. İşte Türkiye'nin özlemini duyduğu eksen budur. Türkiye'nin ekseni yerine oturmuştur.'' Türkiye'nin, bazıları tarafından iddia edildiği gibi hiç bir yere sırtını dönmediğini söyleyen Kınıklıoğlu, ''Türkiye'nin hiç bir yere sırtını dönmediği tesadüfi olarak aynı gün gerçekleşen iki ziyarette de görüldü. Aynı gün Cumhurbaşkanımız İsviçre'de, Başbakanımız da Lübnan'da bulundu. Bu iki ziyaretin aynı gün gerçekleşmesi çok anlamlıydı. Türkiye, hem batı ile hem de doğu ile ilişkilerini sürdürmeye devam edecek'' diye konuştu.